A pochi giorni di distanza dall’addio a Marcin Budkowski, proseguono a pieno ritmo in casa Alpine i piani di ristrutturazione in vista del prossimo Mondiale di Formula 1. A salutare la compagine transalpina questa volta è addirittura Alain Prost, quattro-volte campione del mondo e attualmente in carica nella veste di direttore non esecutivo, il cui ruolo non è stato rinnovato per la stagione 2022. Il tutto in attesa dell’imminente arrivo di Otmar Szafnauer come nuovo Team Principal e dello sponsor BWT.

DOPO BUDKOWSKI, TOCCA A PROST

Grandi manovre in casa Alpine, quando mancano due mesi al via del campionato in Bahrain. Dopo il benservito a Marcin Budkowski, fino alla scorsa settimana direttore esecutivo (ma, de facto, team principal della squadra), l’inattesa rottura con Alain Prost preannuncia altri cambi di scenario nella scuderia francese. Una figura sicuramente ingombrante, quella dell’ex-pilota di Renault, McLaren, Ferrari e Williams, entrata a far parte della scuderia di Enstone nel 2015. Dopo una collaborazione iniziale in qualità di consulente e ambasciatore del marchio, Prost aveva assunto un ruolo più formale nel 2019, assumendo l’incarico di non-executive director.

Una scelta, secondo quanto trapelato, voluta dal management della scuderia ed in particolar modo dal CEO Laurent Rossi. Quest’ultimo intende acquisire maggiore peso specifico in seno al team, dopo la prima annata caratterizzata dal rebranding. Ma non è tutto. A breve, infatti, altri colpi di scena potrebbero provenire dalla squadra che lo scorso anno ha chiuso in quinta posizione nel mondiale Costruttori. Il ruolo di team principal, lasciato vacante, potrebbe infatti essere assunto da Otmar Szafnauer, fresco di rottura con Aston Martin.

IN ARRIVO SZAFNAUER E BWT

I buoni rapporti di quest’ultimo con lo sponsor BWT (già presente, nel recente passato, sulle livree di Racing Point e della stessa Aston Martin) sembra che abbiano inoltre giocato un ruolo fondamentale nell’accordo che porterà la società austriaca a formalizzare il proprio accordo con Alpine. Un innesto importante di capitali che, inevitabilmente, porterà con sé anche la presenza del rosa sulla futura livrea del team transalpino. A conferma di ciò, la scomparsa di BWT tra i partner di Aston Martin presenti sul sito ufficiale della scuderia.

Marco Privitera