Nella cornice della Fashion Week di New York la Scuderia AlphaTauri ha tolto i veli alla livrea della nuova AT04 che prenderà parte al campionato di F1 2023. Il team di Faenza ha seguito l’esempio dei cugini di Red Bull, andando a svelare soltanto le nuove colorazioni della monoposto, in quello che verrà ricordato come uno dei lanci più brevi della storia.

NIENTE DI NUOVO

Non ci sono più le presentazioni di una volta ed AlphaTauri non fa eccezione. La Scuderia di Faenza ha infatti presentato nella cornice di New York e tramite un breve video la livrea della AT04, monoposto che prenderà il via nel campionato di F1 2023. Poche le novità sotto i riflettori considerato che la colorazione della livrea è rimasta pressoché invariata, ma con un occhio di riguardo alle nuove sponsorizzazioni del team tra cui Orlen che dona alla monoposto un tocco di rosso.

A parte questo particolare, il video mandato sui social dalla Scuderia AlphaTauri non rivela molto della nuova AT04, considerato che la monoposto appare soltanto per pochi secondi alla presenza dei piloti Nick De Vries e Yuki Tsunonda. Sullo sfondo invece si può notare la linea di abbigliamento della Scuderia di Faenza, che riprende le colorazioni bianco e blu scuro del team. Tanto rumore per nulla quindi visto che al di la di quanto citato sopra è veramente difficile andare a captare dettagli tecnici dell’AlphaTauri AT04, che sicuramente vedremo nelle sue forme nello shakedown in programma a Misano il 14 Febbraio.

ORLEN DONA UN TOCCO DI ROSSO

L’unica novità al momento e come detto prima è rappresentata dallo sponsor Orlen, che ha lasciato Sauber Alfa Romeo per approdare nel team di Faenza. Questo ha fatto si che la colorazione della AT04 prenda delle note di rosso ma senza andare a stravolgere quelli che sono i colori del team da quando ha cambiato la sua denominazione. Per il resto la parte anteriore si colora di bianco a differenza del blu della stagione passata, con il posteriore che invece diventa blu seguendo il logo AlphaTauri sulle fiancate. Le ali invece rimangono colorate di nerocon la presenza del nostro tricolore sulla parte interna delle paratie dell’ala anteriore e sulla parte sterna dell’ala posteriore. Da notare anche i copricerchi in metallo che si colorano anch’essi di rosso riprendendo il motivo utilizzato sulla AT04 e donando un look più futuristico.

LE DICHIARAZIONI

Come detto prima l’AlphaTauri AT04 sarà presente a Misano martedì 14 Febbraio per lo shakedown che precede i test in Bahrain in programma sul circuito di Sakhir a fine mese. A riguardo Franz Tost, Team Principale della Scuderia ha dichiarato: “Come sappiamo, negli ultimi anni la F1 ha visto un enorme aumento di popolarità grazie a Netflix ed ai social media. È quindi estremamente importante continuare a crescere in questo mercato, ed è per questo che sono lieto che siamo riusciti a lanciare la nostra livrea 2023 oggi a New York per mostrare il nostro apprezzamento al pubblico statunitense. Allo stesso modo, penso che sia fantastico che AlphaTauri abbia potuto esporre la sua nuova collezione all’evento, dato che quest’anno è la prima volta che venderanno il loro abbigliamento qui in America”.

Yuki Tsunoda ha invece dichiarato: “Mi sono divertito molto questa settimana a New York ed è stato anche bello partecipare all’evento di oggi, è uno scenario bellissimo sia per la collezione di moda che per la nostra nuova livrea 2023″. I classici colori della Scuderia AlphaTauri stanno benissimo accanto ai nuovi abiti e non vedo l’ora di provarli entrambi questa stagione”.

Il suo compagno di squadra Nick De Vries ha aggiunto: “Mi è piaciuto molto partecipare al mio primo evento come pilota della Scuderia AlphaTauri, l’opportunità di rappresentare il marchio alla New York Fashion Week è stata estremamente speciale per me, e mi ha fatto capire cosa significa il marchio. La livrea ha un aspetto fantastico e si può vedere come la collezione sia stata ispirata, non vedo l’ora di vederla in pista”.

Julian D’Agata