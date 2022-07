L’incidente al via del Gran Premio di Gran Bretagna ha visto coinvolti in maniera più grave Zhou e Albon. Nonostante il primo avesse corso il rischio più grande ed attirato maggior attenzione, solo il secondo dopo un primo controllo al centro medico del circuito è stato trasferito all’ospedale di Coventry per un check-up completo.

Mentre i piloti davanti a lui frenavano per evitare la collisione tra Guanyu Zhou e George Russell, Sebastian Vettel ha tamponato Alexander Albon. Il pilota Williams si è così girato bruscamente verso destra, andando ad impattare contro il muretto dei box, ed è stato poi colpito dalle vetture di Esteban Ocon e di Yuki Tsunoda. Stando alla dinamica dell’incidente, il primo contatto contro il muretto dei box è stato il più duro.

Il team principal della Williams, Jost Capito, ha dichiarato: “Alex non sembrava così grave, perché il colpo da dietro non è quasi mai una grande decelerazione. Se poi vai veloce e vai in testacoda ti liberi dell’energia, quindi non ti fermi. Ma quello sul muretto dei box è stato il colpo più duro che ha sentito”.

Intorno alle 20:30 la Williams ha rilasciato una dichiarazione sulle sue condizioni: “Siamo lieti di confermare che Alex ha ricevuto il via libera ed è stato dimesso dall’ospedale di Coventry. Grazie a tutti per gli auguri”.

Lo stesso Albon ha dichiarato: “Sono molto contento che tutti gli altri coinvolti nell’incidente del primo giro stiano bene. Ringrazio tutto il personale medico del circuito e dell’ospedale di Coventry. È un peccato che la nostra gara sia finita prima di iniziare, ma siamo già concentrati sull’Austria. Ci aspetta la prossima gara”. E sui social ha comunicato la notizia così:

All ok, the pets are ok 😅 but more importantly I’m glad @ZhouGuanyu24 is ok! Thank you to the medical staff and for all the messages. Eyes already on Austria 👊 pic.twitter.com/15PI86Iooz

— Alex Albon (@alex_albon) July 3, 2022