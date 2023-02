Dopo l’inverno e le varie presentazioni delle squadre, la F1 è pronta per cominciare ufficialmente la stagione 2023 con i test pre stagione in Bahrain. Una tre giorni importantissima e fondamentale per le squadre, visto che sarà l’unica occasione per saggiare le vetture prima del via del campionato che scatterà proprio a Sakhir nel prossimo fine settimana.

TARGET AFFIDABILITA’

Con la stagione più lunga della storia della Formula 1 alle porte, la tre giorni che giovedì in Barhain aprirà ufficialmente il 2023 del Circus sarà l’unica occasione per i team per testare componenti e soluzioni senza l’assillo del risultato. In uno scenario che, anno dopo anno, ha visto ridurre sempre di più il numero di giornate a disposizione (lo scorso anno furono sei ripartite tra Barcellona e Sakhir), il target di tutte le scuderie sarà sicuramente quello di accumulare kilometri senza intoppi per essere al top per il via del campionato. Ma vediamo come i team si sono organizzati per la tre giorni di Sakhir.

RED BULL

Partiamo dai Campioni in carica della Red Bull che debutteranno con Max Verstappen nella giornata di giovedì, mentre Perez sarà al volante sabato, con i due che si divideranno la monoposto venerdì (il messicano al mattino, l’olandese al pomeriggio.

FERRARI

Sarà Carlos Sainz il primo a portare in pista la SF-23, con Charles Leclerc che gli subentrerà nel pomeriggio. Giornata del venerdì che replicherà quella precedente, mentre in quella conclusiva sarà il monegasco ad iniziare il programma giornaliero.

MERCEDES

Indizi di gerarchie o solo casualità, ma dopo lo shakedown di Silverstone sarà nuovamente George Russell a tenere a battesimo la W14 con Lewis Hamilton che si vedrà solamente nel pomeriggio di giovedì ma che avrà l’onere/onore di chiudere la tre giorni di test sabato pomeriggio.

WILLIAMS

Identica la ripartizione anche per la Williams che avrà Alexander Albon nella mattinata di giovedì e il rookie Logan Sargeant il pomeriggio, con quest’ultimo che sarò alla guida per l’intero venerdì con Albon che chiuderà la tre giorni al sabato.

HAAS

La prima squadra ad annunciare la propria lineup è stata la Haas che avrà il rientrante Nico Hulkenberg ad aprire la tre giorni, con Kevin Magnussen che subentrerà nel pomeriggio. Il danese proseguirà i propri test venerdì mattina e sabato pomeriggio, con il tedesco che lo sostituirà nel pomeriggio del secondo giorno e nella mattinata dell’ultimo.

ALPHA TAURI

Anche in casa Alpha Tauri i due piloti si divideranno il volante della AT04: Tsunoda al mattino di giovedì e venerdì e sabato pomeriggio, De Vries al pomeriggio di giovedì e venerdì e sabato mattina.

ALFA ROMEO

Una giornata a testa per Guanyu Zhou (venerdì) e Valtteri Bottas (sabato), mentre nella giornata inaugurale la C43 sarà affidata al cinese nella mattinata con il finlandese che subentrerà al pomeriggio.

MCLAREN E ALPINE

Ultimissime ad annunciare le loro formazioni i due team arrivati nel 2022 a ridosso dei top team. Per Woking sarà Oscar Piastri a cominciare al mattino con Lando Norris nel pomeriggio. Venerdì i ruoli saranno invertiti, mentre sabato si ricalcherà la giornata di giovedì. Anche nel team di Enstone, l’onore di aprire le danze sarà riservato al nuovo arrivato Gasly che sarà di scena al mattino del giovedì e del sabato e nel pomeriggio del venerdì, con Ocon al volante giovedì pomeriggio, venerdì mattina e sabato pomeriggio.

ASTON MARTIN

L’Aston Martin dopo l’infortunio di Lance Stroll, che sarà sostituito da Felipe Drugovich, ha comunicato il programma per la sola giornata di giovedì con proprio il brasiliano a scendere per primo in pista, sostituito da Fernando Alonso nel pomeriggio, e con le sempre più ricorrenti voci che lo vedrebbero al volante anche per il primo GP stagionale.

23 febbraio Mattina/Pomeriggio 24 febbraio Mattina/Pomeriggio 25 febbraio Mattina/Pomeriggio Red Bull Verstappen Perez/Verstappen Perez Ferrari Sainz/Leclerc Sainz/Leclerc Leclerc/Sainz McLaren Piastri/Norris Norris/Piastri Piastri/Norris Aston Martin Drugovich/Alonso TBC TBC Alpine Gasly/Ocon Ocon/Gasly Gasly/Ocon Mercedes Russell AlphaTauri Tsunoda/De Vries Tsunoda/De Vries De Vries/Tsunoda Alfa Romeo Zhou/Bottas Zhou Bottas Haas Hulkenberg/Magnussen Magnussen/Hulkenberg Hulkenberg/Magnussen Williams Albon/Sargeant Sargeant Albon

IL PROGRAMMA

8 ore e mezza di test per ogni giornata con il semaforo verde che si accenderà alle 8 italiane fino alle 12 per ciò che concerne la sessione mattuttina. Dopo lo stop di un’ora si riprenderà alle 13 per rimanere in pista fino alle 17:30. Oltre alla varie soluzioni e ai vari componenti, i team dovranno testare ben sei mescole che la Pirelli ha portato in Bahrain, con la nuova mescola C1 che farà il suo debutto. Inoltre, come da tradizione consolidata dei test, ci sarà a disposizione anche un ulteriore mescola, la C3 Proto, prodotta in Turchia e che permetterà alla casa milanese di verificarne gli standard di produzione grazie ai feedback delle varie scuderie.

LA NOSTRA COPERTURA

