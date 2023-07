La F1 Academy sbarca a Monza e ad aggiudicarsi le tre gare del weekend sono Marta Garcia, Lena Buhler e Bianca Bustamante. Grande spavento invece per Chloe Grant, protagonista di un brutto incidente in gara-1 fortunatamente senza gravi conseguenze.

MARTA GARCIA VINCE UNA GARA SPRINT E ALLUNGA

Successo quindi in gara-1 da parte della spagnola di Prema, che vince la prima manche e allunga in classifica. L’iberica ha conquistato la gara sprint di poco più di 13 minuti, battagliando fino all’ultima curva. Un incidente ha però causato la sospensione di gara, con ripartenza dietro la Safety Car. E’ stata un’impresa tutt’altro che semplice per la spagnola di Prema, costretta ai ferri corti da Lena Buhler tornata sotto nelle ultime fasi di gara.

Un successo meritato e sudato, non solo per il sole estivo. La leader del campionato ha conquistato una gara ricca di emozioni sul tracciato brianzolo, grazie ad una bagarre al fotofinish con la Svizzera di ART. Torna sul podio anche Bianca Bustamante, dopo un breve periodo in ombra: punti che fanno sorridere Prema, poiché arricchiscono la bacheca della squadra italiana in ottica campionato costruttori.

Un incidente alla partenza di gara-1 come detto prima ha coinvolto la scozzese Grant: la britannica è stata scaraventata fuori pista, ma fortunatamente nessuna conseguenza per lei. La Grant ha però scelto di non prendere parte al resto del weekend.

1 – Marta Garcìa – Prema – 7 giri

2 – Lena Bühler – ART – 0″009

3 – Jessica Edgar – Rodin Carlin – 0″499

4 – Abbi Pulling – Rodin Carlin – 0″515

5 – Megan Gilkes – Rodin Carlin – 0″612

6 – Emely De Heus – MP Motorsport – 3″678

7 – Nerea Martì – Campos – 4″330

8 – Hamda Al Qubaisi – MP Motorsport -4″354

9 – Amna Al Qubaisi – MP Motorsport – 4″763

10 – Lola Lovinfosse – Campos – 5″533

11 – Chloe Chong – Prema – 6″049

12 – Maite Caceres – Campos – 9″520

DUE PODI PER LENA BUHLER E PUNTI PESANTI IN CAMPIONATO

Sorride anche Lena Buhler, che ottiene punti importanti grazie al secondo posto e alla vittoria di gara-2. La svizzera si avvicina quindi alla vetta e può dare filo da torcere alle avversarie nella lotta per il titolo.

Ottimi anche anche i podi di Edgar e Pulling (rispettivamente in gara-1 e gara-2), che danno un’iniezione di fiducia al team Carlin. Anche Edgar, Gilkes e Schreiner si sono lanciate nella battaglia in gara-2 terminando ai piedi del podio, mostrando grande grinta e voglia di esserci. Peccato invece per le due sorelle Al Qubaisi, che sembravano poter avere la meglio, ma sono state costrette a chiudere nelle retrovie anche a causa di un brutto testacoda che ha annullato la bella rimonta della sorella più giovane.

Hamda Al Qubaisi verrà invece penalizzata a gara conclusa con un drive-through convertito in 20 secondi sul tempo finale, per aver causato un contatto nei confronti di Megan Gilkes. La driver saudita, scivola quindi in decima piazza, promuovendo Maite Caceres in zona punti.

1 – Lena Bühler – ART – 10 giri

2 – Bianca Bustamante – Prema – 0″145

3 – Abbi Pulling – Rodin Carlin – 0″340

4 – Carrie Schreiner – ART – 1″026

5 – Jessica Edgar – Rodin Carlin – 6″000

6 – Marta Garcìa – Prema – 8″740

7 – Amna Al Qubaisi – MP Motorsport – 12″065

8 – Hamda Al Qubaisi – MP Motorsport – 13″202

9 – Maite Caceres – Campos – 14″208

10 – Chloe Chong – Prema – 14″584

11 – Nerea Martì – Campos – 40″616

12 – Emely De Heus – MP Motorsport – 1 giro

13 – Lola Lovinfosse – Campos – 1 giro

GARA-3: BIANCA BUSTAMANTE TORNA ALLA VITTORIA

Domenica mattina in gara-3 il successo torna nelle mani di Bianca Bustamante. Per la driver proveniente dalle Filippine si tratta della seconda vittoria stagionale, dopo Valencia. Secondo posto per Abbi Pulling, che chiude un ottimo weekend con 2 podi e un quarto posto. Torna sul podio anche Amna Al Qubaisi, che si riscatta da un ultimo periodo poco positivo. Quindi Nerea Marti e la leader del campionato Marta Garcia.

Una gara di rimonta nelle prime fasi di gara per la driver asiatica, che ha dovuto recuperare il gap nei confronti della Pulling, partita molto bene. Da segnalare la presenza della Safety Car che ha ricompattato il gruppo, dopo che il terzetto di testa si era staccato dal resto. Una volta ripresa la corsa Bustamante e Pulling sono rimaste al comando, con Amna Al Qubaisi che ha animato la gara grazie alla lotta vinta nei confronti di Nerea Marti. Nel finale di gara un contatto ha coinvolto Maite Caceres e Chloe Chong.

1 – Bianca Bustamante – Prema – 14 giri

2 – Abbi Pulling – Rodin Carlin – 1″466

3 – Amna Al Qubaisi – MP Motorsport – 2″107

4 – Nerea Martì – Campos – 2″394

5 – Marta Garcìa – Prema – 2″782

6 – Carrie Schreiner – ART – 3″317

7 – Lola Lovinfosse – Campos – 3″917

8 – Jessica Edgar – Rodin Carlin – 4″957

9 – Lena Bühler – ART – 5″566

10 – Emely De Heus – MP Motorsport – 5″888

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

L’iberica di Prema allunga in classifica, portandosi a quota 190 punti. I due zeri ottenuti in gara-2 e gara-3 sono per Hamda Al Qubaisi una brutta batosta al morale, che la fermano a quota 154. Terza Lena Buhler con 148 punti, seguita da Pulling che avanza con 121 e Marti che chiude la Top5 con 112 punti. Ricordiamo che il penultimo round stagionale si svolgerà a Le Castellet il 29 e 30 luglio.

Giulia Scalerandi

