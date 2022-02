In un febbraio denso di presentazioni che sembrano non soddisfare gli appassionati di F1, puntiamo la data della macchina del tempo a quel 13 febbraio di venticinque anni fa con la presentazione della McLaren – Mercedes MP4/12, relegata quasi al ruolo di tappezzeria alla presenza delle Spice Girls. Un momento talmente alto di grandeur, trash involontario e nostalgia Anni Novanta che va ripercorso passo per passo.

Cambio del tabaccaio

Con la fine del 1996 lo storico accordo tra Marlboro e McLaren finisce: l’era dell’iconica livrea bianco-rossa, legata a doppio filo con l’impegno di Ron Dennis, arriva a conclusione. Gli Anni Novanta sono sinonimo di grandeur per la F1, per la maggior parte pagata con i dollari degli sponsor tabaccai. Fuori la Marlboro e dentro la West, dunque, per la scuderia di Ron Dennis e cambio di schema cromatico, con monoposto ora verniciate in grigio-nero.

L’ingresso (in realtà un ritorno) della West nella F1 porta una piccola discontinuità con il passato. Marlboro lega il suo nome ad un’immaginario più “maturo”, West vuole invece associarsi ad un contesto più “giovane”. La presentazione della monoposto, all’epoca rigorosamente in presenza, rappresenta il momento migliore per segnare questo cambio di rotta.

McLaren e Spice Girls

Nonostante il pragmatismo di Ron Dennis, in McLaren fanno le cose in grande, organizzando un evento di presentazione della MP4/12 all’Alexandra Palace di Londra. La monoposto verrà presentata di fronte a cinquemila persone (media, VIP ed invitati), con il supporto musicale dal vivo di Spice Girls e Jamiroquai. Attenzione, perché qui dobbiamo aprire una parentesi musicale.

Per quanto la musica dei Jamiroquai non possa essere messa in discussione, le Spice Girls nel 1997 rappresentano un act stellare. La girl-band inglese ha fama globale e fa presa su qualsiasi livello sociale, in un’era dove non esiste nemmeno lontanamente Internet come lo conosciamo oggi. Il “Girl Power” sbanca dovunque: tra le ragazzine, sulle magliette, nel modo di vestirsi e sui giornali. Il risultato? Ginger, Scary, Posh, Sporty e Baby Spice sono nomi conosciuti tanto quanto John – Paul – George – Ringo dei Fab Four.

Rubare la scena alla MP4/12

Le Spice Girls dominano la scena, “mangiando” i Jamiroquai e mettendo in un certo senso all’angolo la McLaren – Mercedes MP4/12. Il quintetto britannico mette insieme una scaletta micidiale. Prima l’esibizione (…in playback?) con il repertorio, da “Wannabe” a “I give you everything”, poi la presentazione del nuovo singolo “Who do you think you are?”. Successivamente parte un’imbarazzante intervista ai piloti, Mika Hakkinen (seriamente a disagio nel bailamme) e David Coulthard, che vengono invitati a spogliarsi sul palco.

In un certo senso la presentazione della MP4/12 passa in secondo piano, almeno nell’immaginario comune. E dire che la nuova monoposto della storica scuderia britannica presenta una rivoluzione nel progetto rispetto ai modelli precedenti e nasconde la soluzione del doppio pedale del freno, che agisce indipendentemente sul posteriore della vettura, eliminando il sottosterzo e rendendo l’accelerazione più efficiente.

#OnThisDay in ’97 Mika Hakkinen scored his first ever GP win, at Jerez, in the beautiful McLaren MP4-12. pic.twitter.com/2LLu6bpAeu — McLaren (@McLarenF1) October 26, 2014

Un qualcosa che non vedremo più

Per il resto, la McLaren MP4/12 rimane la monoposto del rilancio per la scuderia inglese sul finire degli Anni Novanta, in collaborazione con Mercedes. Le novità tecniche sono rimaste lì sul palco e svelate meglio in pista nei primi test successivamente percorsi.

In questi giorni, con i lanci di auto di F1 via web e rendering pubblicati sui social network, fa un po’ strano pensare che ci sia stato un tempo in cui le presentazioni funzionavano in modo molto più interessante e con vette…artistiche clamorose, come nel caso della MP4/12. Basta chiudere gli occhi e pensare a quel giorno di venticinque anni fa per dimenticarsi delle presentazioni attuali e volare ad una spanna da terra. Per non parlare del fatto che Ginger Spice (Geri Haliwell) è rimasta nel giro della F1, come compagna di Christian Horner…

Luca Colombo

