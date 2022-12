A tre mesi e mezzo dal via del primo test ufficiale della nuova stagione, prende ufficialmente forma il calendario del Formula Regional European Championship by Alpine 2023. Dieci appuntamenti che vedranno sfidarsi giovani piloti di 12 team sui circuiti più prestigiosi di tutta Europa per ereditare il trono di Dino Beganovic: tra di essi anche Kimi Antonelli, reduce dalla conquista del titolo tricolore in Formula 4.

L’Italia è la nazione che può vantare il maggior numero di appuntamenti in calendario. Oltre ai tre assegnati, in ordine cronologico, a Imola, Mugello e Monza, si aggiunge l’ultima tappa dei test pre-stagionali sul circuito brianzolo. Anche Spagna e Francia sono ben rappresentate, con la Formula Regional che vedrà i tracciati di Barcellona e Paul Ricard sede anche di una sessione di test collettivi.

Calendario 2023

La serie, per il terzo anno co-organizzata da ACI Sport e Alpine e certificata dalla FIA, accenderà i motori per la prima volta il 17 e 18 Marzo a Barcellona. La seconda due giorni di test si terrà a Le Castellet il 21 e 22 dello stesso mese, mentre l’ultimo appuntamento pre-stagionale si svolgerà l’11 e 12 Aprile a Monza.

Imola è il circuito designato ad ospitare il primo appuntamento del campionato nel weekend del 21-23 aprile, rientrando nel programma del primo ACI Racing Weekend in cui figurerà anche la Formula 4 Italiana. Dopo la prima tappa, la Formula Regional tornerà in Spagna sul circuito catalano di Montmelò (19-21 maggio), prima di approdare all’Hungaroring (16-18 giugno). Il quarto appuntamento vedrà la serie fare da contorno alla 24H di Spa (1 luglio) sull’iconico circuito di Spa Francorchamps. Il fine settimana successivo si proseguirà al Circuito del Mugello (7-9 luglio) per poi andare a Le Castellet dal 21 al 23 luglio prima della pausa estiva.

La Formula Regional tornerà in azione al Red Bull Ring (8-10 settembre) nel fine settimana del GT Open, come nelle gare ungheresi e francesi, prima di tornare in Italia a Monza nel tempio della velocità il weekend successivo (15-17 settembre). La stagione si concluderà con un altro back-to-back: prima nei Paesi Bassi a Zandvoort (13-15 ottobre) nello stesso fine settimana del Fanatec GT World Challenge, riservando il gran finale ad Hockenheim il 20-22 ottobre. Per il circuito tedesco si tratterà dell’esordio nella categoria, sostituendo Monaco.

Circuiti di prim’ordine che costituiranno il palcoscenico nel 2023 di emozionanti battaglie che da sempre caratterizzano la Formula Regional, con l’obiettivo di mantenere e migliorare ulteriormente la qualità e il successo della serie continentale.

Team pre-iscritti alla stagione 2023

Al campionato di Formula Regional potranno participare 12 team. Alle squadre già presenti nelle stagioni precedenti va ad aggiungersi Sainteloc Racing, che subentra a FA Racing.

Ecco le squadre attualmente iscritte alla stagione 2023:

Prema Racing

R-ace GP

ART Grand Prix

Van Amersfoort Racing

Trident

MP Motorsport

Arden Motorsport

RPM

Monolite Racing

KIC Motorsport

G4 Racing

Sainteloc Racing

Anna Botton