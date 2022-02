Isaac Hadjar ha ottenuto la vittoria nel round finale della Formula Regional Asian Championship 2022, portando al successo il team Hitech. La squadra inglese ha potuto festeggiare una importante doppietta grazie al secondo posto di Gabriele Minì. Gara da dimenticare per il campione Arthur Leclerc, autore di un testacoda nelle prime fasi di gara.

Vittoria mai in discussione

Il franco-algerino Hadjar non ha praticamente mai lasciato spazio agli attacchi degli avversari. Anche in occasione delle ripartenze dopo le due Safety Car causate dalle uscite di pista di Hamda e Qaled al-Qhubaisi, è stato molto bravo a gestire la situazione, senza perdere la testa della corsa. Dal primo all’ultimo giro, una chiusura in grande stile, senza dubbio.

Ottima anche la seconda posizione di Gabriele Minì, che ha completato la doppietta Hitech. Il pilota italiano ha sfruttato al meglio l’incertezza iniziale di Jak Crawford, che partiva al fianco di Hadjar, ed ha contenuto al meglio la Prema di Paul Aron. Alla fine, l’estone ha chiuso al terzo posto, completando un podio che rappresenterà sicuramente un importante slancio verso la stagione europea.

Crawford, con la seconda vettura del team Abu Dhabi Racing by Prema, alla fine ha portato a casa un quarto posto che lascia un po’ di amaro in bocca. L’americano, infatti, poteva certamente sfruttare meglio la seconda posizione di partenza; invece, la partenza a rilento non gli ha permesso di arrivare al podio.

Leclerc in testacoda, grande lotta dietro ai primi

La battaglia per le posizioni di rincalzo è infuriata fino all’ultimo giro. Alla fine, l’ha spuntata Patrick Pasma che ha portato a casa la quinta posizione, davanti a Pepe Marti e a un indemoniato Dino Beganovic, primo del team Mumbai Falcons.

L’ottava posizione di Lorenzo Fluxa è frutto di alcune imprecisioni del pilota, spesso autore di bloccaggi e lunghi. A chiudere la top ten sono stati Arthur Belov e Pierre-Louis Chovet, con il francese del Black Heart Racing che non è riuscito a scalare le posizioni per ottenere più punti.

Gara da dimenticare per Arthur Leclerc, che nel primo giro è andato in testacoda nella curva che immette sul rettifilo di partenza della F.1. Alla fine, il monegasco si è dovuto accontentare della 14° posizione dietro al team mate Bearman.

Qui i risultati completi. La stagione 2022 dunque va in archivio, e ora tutti i piloti sono pronti a concentrarsi sull’inizio della stagione europea, con i principali campionati che già stanno iniziando a scaldare i motori.

Nicola Saglia