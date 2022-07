Lo skyline della Grande Mela è pronto a fare da sfondo alla serie full electric: nel weekend, infatti, sarà protagonista l’E-Prix di New York. Il campionato 2022 di Formula E torna dunque oltreoceano dopo la tappa messicana di febbraio, e inizia sul tracciato di Red Hook il rush finale che porterà a decretare il vincitore nell’ultimo round di Seoul.

Il tracciato

Dal 2017 New York ospita la tappa americana della serie full electric. Da allora, il circus della F.E ha mancato di fare tappa qui solo nel 2020, anno in cui il calendario fu stravolto per esigenze legate alla pandemia del Covid-19. Il tracciato, ricavato all’interno del Brooklyn Cruise Terminal, nel quartiere di Red Hook, misura 2,32 km e conta 14 curve, alcune delle quali particolarmente insidiose.

La staccata di curva 1 sarà da affrontare con attenzione, così come quella prima della variante successiva al rettilineo di ritorno, parallelo a quello di partenza. Già la passata stagione era stata invece modificato l’ingresso in pit lane, reso meno pericoloso, mentre la zona di attivazione di attack mode sarà posizionata all’esterno di curva 10, il lungo tornante di ritorno verso la zona dei box.

Mortara cerca l’allungo

Al momento dello sbarco a New York, è Edoardo Mortara a guidare le danze per quanto riguarda la classifica piloti. Il pilota svizzero, forte dell’ultima vittoria ottenuta due settimane fa a Marrakesh, può contare su 139 punti in campionato. Dietro il driver Venturi, l’inseguitore più ravvicinato è Jean-Eric Vergne, fermo con la sua DS Techeetah a 11 lunghezze.

Poco distanti dal francese, troviamo Stoffel Vandoorne (125) e Mitch Evans (124). Sono questi quattro, al momento i maggiori indiziati per la lotta al titolo. Dietro di loro, infatti, Robin Frijns, con la prima Envision, è fermo a quota 81, davanti ad Antonio Felix da Costa e al campione in carica Nyck De Vries, con la seconda Mercedes.

Ottavo in classifica è Lucas Di Grassi con la seconda Venturi, palesemente più in difficoltà del team mate in questa stagione. Chiudono la top ten i due alfieri Porsche, con Andrè Lotterer davanti a Pascal Wehrlein, in una stagione avara di soddisfazioni per la casa tedesca.

Gli orari dell’E-Prix

Venerdì 15 luglio

FP1: 22.00-22.30 (Pagina Formula E Youtube)

Sabato 16 luglio

FP2: 13.00-13.30 (Pagina Formula E Youtube)

Q: 14:40-16.00 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)

E-Prix Round 11: 19:00-20:00 (Mediaset 20 e Sky Sport Action)

Domenica 17 luglio

FP3: 13.00-13.30 (Pagina Formula E Youtube)

Q: 14:40-16.00 (Sportmediaset.it e Sky Sport Action)

E-Prix Round 12: 19.00-20.00 (Mediaset 20 e Sky Sport Action)

Nicola Saglia