All’interno del Sambodromo di San Paolo, il migliore a danzare tra i cordoli è stato Stoffel Vandoorne, che ha portato la sua DS Penske davanti a tutti. Il belga Campione del Mondo in carica ha avuto la meglio in finale della Porsche di Antonio Felix Da Costa, che conferma il buon momento dopo la vittoria sudafricana. Ottima prestazione anche per Mitch Evans (terzo) e Edoardo Mortara, che ha portato la Maserati fino alle semifinali.

Stoffel imprendibile nel secondo settore

Nel duello finale per aggiudicarsi la pole position Stoffel Vandoorne ha fatto segnare il tempo record di 1:11.904. Un crono praticamente identico a quanto mostrato nelle sfide precedenti dei quarti e semifinali, a testimonianza di un ottimo stato di forma del belga, che ha risollevato certamente la giornata di DS Penske. Il suo team mate Vergne, infatti, era stato eliminato subito, al termine del primo gruppo di qualifica.

La grande differenza Vandoorne l’ha fatta in particolare nel secondo settore del tracciato brasiliano, dove lo sfidante Da Costa non è riuscito a stargli vicino. Solo sei centesimi hanno diviso i due alla fine della qualifica, ma che sono bastati al belga per essere davanti al portoghese. Male invece l’altra Porsche, quella del leader della classifica Pascal Wehrlein, anch’egli eliminato già dopo la prima frazione.

Due Maserati nei primi otto

Da sottolineare l’ottimo lavoro di sviluppo effettuato da Maserati dall’inizio della stagione ad oggi. Nel Sambodromo di San Paolo, entrambe le Tipo Folgore sono riuscite a passare agli scontri diretti, con Mortara che scatterà dalla quarta posizione. Lo svizzero si è arreso in semifinale a un Vandoorne scatenato, con un tempo di 1:12.109 che gli è valso il quarto posto dietro a Mitch Evans con la Jaguar.

Maximilian Gunther, invece, si è fermato alla settima posizione, battuto nei quarti da Antonio Felix Da Costa. Davanti a lui, in terza fila, scatteranno Sam Bird, battuto dal team mate, e Nick Cassidy alla guida della verde Envision. Ottava posizione per la McLaren di Jake Hughes, che sembra aver perso smalto rispetto alle prime uscite stagionali.

Gara di rimonta per i leader

Sarà molto interessante andare a seguire, questa sera, la gara dei leader della classifica, con Wehrlein e Vergne che dovranno scattare dalle retrovie. Non sarà facile per loro farsi strada nelle prime fasi, ma i tanti punti di sorpasso con le staccate presenti potranno essere d’aiuto.

Da segnalare il rientro difficile di Robin Frijns, che ha avuto diverse difficoltà con la sua Abt Cupra. Male anche il padrone di casa Lucas Di Grassi, che ha esagerato andando a toccare con la ruota anteriore le barriere interne in curva 8.

Sarà dunque Stoffel Vandoorne a partire in pole (qui la griglia di partenza completa), ma il Campione del Mondo in carica è avvisato: dietro di lui saranno in tanti a voler dare battaglia per accorciare ulteriormente sul leader Wehrlein.

Nicola Saglia