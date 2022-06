Pioggia e freddo sono scese sulla 24H di Spa del mondiale EWC, falciando via i leader del sabato e lasciando a BMW il comando alla 20H. 8 giri di vantaggio sul Tati Team Kawasaki, 11 su FCC TSR Honda che ha avuto un problema con la catena. Fumata per il motore della YART, ritiro per Louit Moto in Superstock!

IMPREVEDIBILE

Anche per una gara EWC, la 24H di Spa ci sta dando un insieme di risvolti totalmente imprevedibili, tanto che la classifica dopo 20H di gara è totalmente diversa rispetto a quella delle 12H. La prima ad aver dovuto nuovamente fare i calcoli con problemi è stata la SERT, che dopo la riparazione del cambio ha subito anche la caduta di Gregg Black con moto molto danneggiata. Ora la GSX-R #1 si trova nuovamente in quarta posizione ma staccata di mezzo giro rispetto alla Honda. FCC TSR Honda ha avuto a sua volta il suo bel da fare: la catena si è sfilata per un problema alla ruota posteriore nella notte andando a far perdere molto tempo alla CBR-RRR #5, ora terza e a rischio sulla SERT.

TANTI RITIRI

Primo ritiro di livello è stato quello della YART, il cui motore ha smesso di funzionare intorno alle 7 di mattina. Per Yamaha ennesimo zero, proprio come Ducati che invece ha avuto problemi alla pompa di benzina (sostituita 3 volte nella notte). Ritiri importanti anche nella Superstock, con la Kawasaki Louit Moto caduta mentre alla guida c’era Kevin Calia e successivamente ritirata per problemi. Fine della corsa anche per la Honda National Motos, con surriscaldamento del motore della CBR-RR #55. Crash anche per la #44 di No Limits, risalita però fino all’ottava piazza di categoria Superstock.

LA SITUAZIONE

Al comando quindi dell’assoluta troviamo BMW Motorrad #37, alla guida con solido margine su Kawasaki Tati Team (8 giri) ed Honda FCC TSR (11 giri). Segue la Suzuki SERT, Wojcik Yamaha e Viltais Racing Igol. Comanda la classifica Superstock LH Racing Yamaha in ottava posizione assoluta, davanti alla Sapeurs Pompiers Yamaha (11° assoluti) ed alla Yamaha OG Motorsport in 12° piazza. Appuntamento alle 12:00 per la diretta dell’ultima ora di gara.

Leggi anche: EWC | 24H SPA, 8H: SERT COMANDA, POI FCC TSR

Alex Dibisceglia