Non c’è ancora l’ufficialità, ma secondo alcuni rumors la Manor, casa inglese che ha lanciato talenti del calibro di Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen, potrebbe fare ritorno nelle ruote scoperte in EuroFormula Open. Oltre alla parentesi in Formula 1 e il passato tra Formula Renault UK e il campionato continentale promosso da Renault, il team britannico ha collaborato con il team MP Motorsport anche in GP2 e nelle ultime stagioni in Formula 2, concentrandosi inoltre sulle ruote coperte e nel mondo Endurance.









Il team, in cui hanno corso Hamilton e Paul Di Resta nella vecchia F3, oltre a Lucas Di Grassi nel GP di Macao, secondo AutoSport, potrebbe decidere di utilizzare motori HWA nella serie continentale e schierare 3 auto.

Sempre secondo Autosport, ci sarà anche un’altra probabile collaborazione e gradito ritorno: quello con il team di Fernando Alonso, che compete in Formula Renault Eurocup.

LA GRIGLIA 2020

A pochi giorni dai primi test invernali (quelli fissati per il Paul Ricard il 6 e 7 marzo), la griglia di partenza 2020 è già ricca di talenti pronti a darsi battaglia: l’israeliano Ido Cohen è stato il primo annuncio del nuovo anno.

Il pilota infatti correrà per il team Carlin, che ha scelto di disputare il campionato anche con il driver delle Barbados Zane Maloney, dopo il successo attenuto con il medesimo team nel British F4.

Il team Fortec invece scenderà in pista con l’americano Kris Wright; un solo pilota al momento anche per i team Van Amersfoort e Drivex, che schiereranno tra le proprie fila rispettivamente il francese Alexandre Bardinon e l’olandese Glenn van Berlo.

La grande novità dell’EuroFormula Open per quest’anno, è l’introduzione di una nuova vettura, dotata anche dell’Halo.

Giulia Scalerandi