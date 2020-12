Una grande novità sarà ai nastri di partenza nel corso della stagione 2021 sui principali autodromi italiani. Scatterà infatti nel mese di Giugno l’innovativo E-STC (Electric Super Touring Car Series), il primo campionato elettrico al mondo riservato a vetture Super Turismo derivate dalla serie. Un progetto approvato ACI Sport che inizialmente vedrà al via le Tesla Model 3, in un calendario articolato su nove week-end e una doppia serie: Sprint e Endurance.

UN PROGETTO ACI SPORT E FORMULA X ITALIAN SERIES

La carne al fuoco è tanta. In anteprima assoluta, LiveGP.it è infatti in grado di anticiparvi le principali novità relative all’inedito E-STC. L’avveniristico campionato elettrico pone l’Italia all’avanguardia nell’ambito delle competizioni automobilistiche in circuito, grazie anche alla costante attenzione di ACI Sport per il settore delle energie alternative.

Un progetto promosso dalla stessa Federazione e da Formula X Italian Series, il quale si pone come obiettivo quello di creare una vera e propria ‘Race Experience’. Il tutto ponendo fans, piloti e team al centro dell’attenzione, trasformando gli eventi in dei veri e propri festival della mobilità elettrica.

PROTAGONISTE LE TESLA MODEL 3

A scendere in pista nel 2021 saranno inizialmente le Tesla Model 3, ma il campionato sarà in futuro aperto anche ad altre case costruttrici. La vettura, equipaggiata con uno specifico kit sviluppato dal preparatore americano Unplugged Performance, presenta prestazioni davvero notevoli. La velocità massima supera i 260 km/h, con uno scatto 0-100 km/h in soli 2.9 secondi, 470 hp e 1200 Nm di coppia. E’ prevista una gestione estremamente semplice per limitare i costi, con assistenza dedicata e staff ridotto per regolamento a soli due meccanici e un ingegnere.

Il campionato si articolerà sull’arco di nove round, di cui 6 riservati alla serie Sprint e 3 valevoli per la Endurance. L’E-STC sarà protagonista negli autodromi di Vallelunga, Imola, Cremona, Varano e vedrà il proprio appuntamento di spicco al Misano World Circuit in concomitanza con il GT World Challenge, per una doppia sfida in notturna.

DOPPIA SERIE SPRINT E ENDURANCE

La serie Sprint vedrà ciascuna tappa svolgersi su due giornate e consentirà di gareggiare da soli o in un equipaggio composto da due piloti, con relativa possibilità di suddivisione dei costi. Il format di ognuna delle due giornate di gara del weekend prevede lo svolgimento di due sessioni di prove libere, una qualifica (nella spettacolare versione Superpole, con un solo giro cronometrato a disposizione di ciascun pilota) e gara Sprint.

Il campionato Endurance prevede invece una doppia manche con una percorrenza in gara, divisa sui due giorni, complessivamente pari a 200 km. Il tutto con cambio pilota in entrambe le manche e un regolamento volto ad incentivare la formazione di equipaggi misti uomo/donna. In caso contrario (due uomini oppure due donne in squadra), il team sarà chiamato a scontare una penalità in termini di tempo al cambio pilota.

IL VIA A GIUGNO 2021

La prima stagione, che scatterà nel mese di Giugno 2021, vedrà al via venti vetture. Per i team che formalizzeranno il proprio interesse entro il prossimo 15 Gennaio, la fee d’ingresso prevista (5.000€) verrà completamente scalata dal costo della vettura, pari a 86.900 Euro IVA esclusa. I primi modelli saranno disponibili entro la fine di Febbraio, precedendo una doppia sessione di test collettivi e una gara “test” che anticiperà lo start del campionato.

Marco Privitera