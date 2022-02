Saranno 42 le vetture presenti nell’entry list della European Le Mans Series 2022. LMP2, LMP3 e GT3 sono attese in pista nel week-end di Pasqua in quel di Paul Ricard (Francia), tracciato che oltre ai test ufficiali accoglierà il primo appuntamento dell’anno.

LMP2, entry list 2022: 17 auto presenti assente WRT

L’European Le Mans Series vedrà 17 auto nella classe regina. La battaglia per il titolo è aperta in assenza dei campioni di WRT che hanno preferito concentrarsi sul FIA World Endurance Championship.

G-Drive Racing, United Autosports, Panis Racing e COOL Racing confermano come previsto la propria partecipazione, mentre è da segnalare il debutto di Nielsen Racing che nell’ultimo week-end ha dominato la scena nell’Asian Le Mans Series in quel di Dubai. Inter Europol tornerà in un gruppo oltremodo interessante.

Francesco Dracone sarà nuovamente al via con BHK Motorsport, realtà che ha recentemente annunciato il brasiliano Augusto Farfus. Debutta, invece, AF Corse e PREMA, due squadre che ritroveremo anche nel FIA WEC.

LMP3: DKR Engineering contro tutti

DKR Engineering cerca conferme in LMP3 con l’unica Duqueine D08 in pista. I lussemburghesi si ritroveranno in pista contro United Autosports, G-Drive Racing, Inter Europol Competition, COO Racing, RLR Msport e Nielsen Racing.

Non ci sono dei nuovi ingressi ad eccezione di Mühlner Motorsport che per la prima volta parteciperà anche alla classe LMP2. Eurointernational è l’unica squadra italiana iscritta, manca infatti all’appello Villorba Corse che era presente nella passata stagione. Assente anche Graff che ha deciso di passare in LMP2.

GTE, entry list 2022: 13 GTE! Ferrari, Porsche ed Aston in pista

Aston Martin, Ferrari e Porsche sono attese pista nell’European Le Mans Series in classe GTE. Sono ben 13 le auto iscritte, non mancano le sorprese con gli arrivi di Absolute Motorsport (Porsche) e Rinaldi Racing (Ferrari).

Iron Lynx, Spirit of Race, Proton Competition, JMW Motorsport, Kessel Racing e TF Sport confermano l’impegno nella serie alla vigilia di una stagione da non perdere che scatterà a metà aprile al Paul Ricard.

Entry list ELMS 2022

Luca Pellegrini