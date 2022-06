Nicklas Nielsen ha espresso il proprio parere ai nostri microfoni durante il fine settimana della 4h di Imola dell’European Le Mans Series. Il danese ha intrapreso nel 2022 una nuova sfida del mondo dei prototipi dopo una stagione semplicemente perfetta tra GTE e GT3.

Il 25enne è uno dei protagonisti assoluti della categoria LMP2, in scena con l’Oreca 07 Gibson #88 di AF Corse con il francese François Perrodo ed il nostro Alessio Rovera. Il trio citato è protagonista full-time anche del Mondiale.

Il vincitore del FIA WEC 2021 per quanto riguarda la GTE-Am ha dichiarato: “Lo scorso anno è stato incredibile, sarà difficile replicare. La LMP2 è una bella possibilità anche in vista di quanto farà Ferrari che correrà nella classe regina dal prossimo anno. Sono contento per questa nuova scelta per il futuro. Sono molto concentrato su questo programma. Ho provato la Hypercar al simulatore, stiamo lavorando alla grande”.

L’ex vincitore della 24h Le Mans ha commentato il lavoro sulla nuova 296 GT3, modello che dal prossimo gennaio rimpiazzerà l’attuale 488 GT3. Il campione in carica del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e vincitore dell’ultima 24h di Spa-Francorchamps ha chiuso dicendo: “Stiamo provando la nuova auto GT3, vedremo come si comporterà il prossimo anno quando inizieremo a gareggiare”.

Nicklas Nielsen ha ottenuto la pole-position overall per la classe LMP2 in quel di Sebring, gara letteralmente dominata dalla vettura #88 che si è ripetuta settimana scorsa nella 6h di Spa, evento condizionato dalla pioggia e dal maltempo che ha portato ben tre bandiere rosse.

L’ultima tappa dell’ELMS, invece, non è andata nel migliore dei modi per l’auto #88, in pole overall con il nostro Alessio Rovera. Un contatto nel cuore della gara ha vanificato il lavoro di un fine settimana semplicemente perfetto, il primo dei due che si svolgeranno nel ‘Bel Paese’ per la categoria europea più importante per quanto riguarda le GT ed i prototipi.

Luca Pellegrini

