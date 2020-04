Viene modificato il calendario 2020 della European Le Mans Series. Dopo lo slittamento degli eventi di Barcellona, Monza e Spa-Francorchamps, la serie endurance continentale ha presentato gli eventi che dovrebbero disputarsi in questa annata.

Cinque prove sono previste in un campionato che non toccherà il tracciato di Silverstone. Il Paul Ricard ospiterà la prima 4h dell’anno il 19 luglio e i test pre-stagionali che sono stati previsti per il 13 e il 14 dello stesso mese.

Il 9 agosto sarà il turno di Spa-Francorchamps, mentre Barcellona slitta da aprile al 29 agosto. Il gran finale del campionato sarà composto dalla 4h di Monza, prevista per l’11 ottobre e dalla 4h di Portimao. L’evento che incoronerà il campione 2020 dell’ELMS il 1° di novembre.

Gli organizzatori hanno voluto precisare come si sia cercato in tutti i modi di evitare le concomitanze con i FIA Motorsports Games e la 12h di Sebring. Il calendario resta provvisorio e potrebbe subire ulteriori modifiche in base all’evolversi dell’emergenza del Covid-19.

Ecco il calendario 2020:

Paul Ricard – 19 luglio Spa – Francorchamps – 9 agosto Barcellona – 29 agosto Monza – 11 ottobre Portimao – 1 novembre

Luca Pellegrini