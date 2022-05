Louis Deletraz è uno degli osservati speciali dell’European Le Mans Series. Il campione in carica ha rilasciato le proprie impressioni ai microfoni di LiveGP.it alla vigilia di un fine settimana oltremodo interessante in quel di Imola, il primo dei due che si svolgeranno nel ‘Bel Paese’.

L’elvetico è attualmente leader della classifica generale con PREMA, squadra presente in Emilia-Romagna con l’austriaco Ferdinand Habsburg ed il nostro Lorenzo Colombo, nuovamente iscritto in sostituzione di Juan Manuel Correa.

Il vincitore della LMP2 2021 ha dichiarato: “Ho preferito correre in ELMS e non nell’IMSA a Mid-Ohio. Mi trovo molto bene in entrambe le situazioni, vincere con Tower Motorsport #8 a Laguna Seca è stato molto bello”.

Lo svizzero ha continuato dicendo: “La prima parte della anno è buona. A Spa-Francorchamps non è stato facile, ma abbiamo imparato molto, mentre la prima gara dell’European Le Mans Series è stata perfetta. Abbiamo una nuova squadra e tutti si aspettano tanto da noi. Stiamo imparando e nello stesso tempo ottenendo degli ottimi risultati.

Il figlio di Jean-Denis Delétraz ha concluso con una considerazione in merito alla passata stagione, anno da ricordare con l’affermazione in ELMS accanto al polacco Robert Kubica ed al cinese Ye Yifei. Il primo non gareggia più nella categoria continentale per un impegno full-time nel WEC, mentre il cinese ha deciso di proseguire la sua avventura in questa realtà con COOL Racing.

Il nativo di Ginevra ha concluso dicendo: “Ho tanti bei ricordi della passata stagione. Sicuramente il titolo è uno di quelli insieme ai successi di Barcellona e Spa-Francorchamps nella gara di casa della squadra. Ora mi sto concentrando completamente sul mio programma, ne ho tanti tra WEC, ELMS ed IMSA”.

Luca Pellegrini