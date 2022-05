Ferdinand Habsburg ha espresso il suo parere a LiveGP.it alla vigilia della prova di Imola dell’European Le Mans Series. L’austriaco tenta di confermarsi al vertice della serie dopo un primo fine settimana semplicemente perfetto in quel di Le Castellet.

Il portacolori di PREMA ha rilasciato ai nostri microfoni: “Imola è una pista nuova per me come Sebring. Sto imparando con il passare dei giri, sono entusiasta quando vado in un tracciato in cu non ho mai corso nella mia carriera. Credo che la qualifica sarà fondamentale, il traffico potrebbe rappresentare un problema. La situazione è uguale per tutti, vedremo chi si adatterà meglio.

Il #9 del gruppo ha continuato dicendo: “La prima parte del 2022 è stata incredibile. Ho ottenuto un podio alla Rolex 24 at Daytona, alla 1000 Miles di Sebring, alla 6h di Spa-Francorchamps ed ovviamente al Paul Ricard in cui abbiamo vinto alla grande”.

Al momento non ho dei piani in programma ad eccezione del FIA WEC, dell’European Le Mans Series ed il ruolo di commentatore di F1 per la televisione austriaca. Il campione in carica del Mondiale per quanto riguarda la LMP2 ci ha concesso una propria considerazione sulla massima formula che settimana prossima sarà in scena a Barcellona: “Mi piacciono molto le nuove regole, non so chi possa vincere il titolo. Credo che Red Bull sia la più forte senza i problemi tecnici, Ferrari ha delle buone possibilità di vittoria con le capacità di Leclerc. Al momento sono loro al comando”.

Il 2021 di Ferdinand Habsburg è stato semplicemente perfetto con il titolo nel WEC ed il successo alla 24h Le Mans con WRT. Il portacolori della formazione di Vincent Vosse per il Mondiale ha chiuso dicendo: “L’anno scorso è difficiole da descrivere. Se devo scegliere una parola direi… fantastico! Le Mans è stata incredibile così come tutto il resto”.

Da Imola – Luca Pellegrini