Finalmente svelati i piani agonistici di Damiano Fioravanti, pronto per cimentarsi in una nuova ed avvincente sfida in pista nella stagione 2021. Il 24enne pilota romano ha infatti definito l’accordo che lo vedrà protagonista nella European Le Mans Series, al volante della Ligier JS P320-Nissan del team 1AIM Villorba Corse.

UN RITORNO IN LMP3

Per Fioravanti si tratterà di un ritorno nella prestigiosa serie continentale, dopo la positiva esperienza che due anni fa lo vide in azione tra le fila dell’Oregon Team, prima di approdare nell’annata successiva nel Lamborghini Super Trofeo Europe. Il giovane driver romano avrà così l’occasione di tornare in un campionato che lo ha visto ben figurare, e nel quale ha avuto modo di acquisire una buona dose di esperienza nella categoria LMP3.

L’equipaggio della scuderia diretta da Raimondo Amadio sarà completato da Alessandro Bressan e da Andreas Laskaratos, con i quali Damiano avrà il compito di puntare a primeggiare nella propria classe di riferimento a bordo della vettura francese.

FIORAVANTI: “PUNTIAMO A LOTTARE TRA I PRIMI”

“Sono davvero molto soddisfatto per questo accordo – ha dichiarato Fioravanti – che mi consente di tornare in un campionato molto competitivo ed alla guida di una vettura estremamente performante e piacevole da guidare. Dopo un periodo di assenza, non vedo l’ora di rimettermi in gioco e dare il 100% per puntare insieme alla squadra verso traguardi importanti. 1AIM Villorba Corse è un team di grande livello, per cui sono convinto che potremo toglierci delle belle soddisfazioni sin dalle prime uscite stagionali. Cercheremo di ottimizzare al meglio il lavoro già in occasione dei test di Barcellona, dopodiché l’obiettivo sarà quello di stabilirci nella parte alta della classifica. Ringrazio Raimondo Amodio e il team per la fiducia riposta nei miei confronti e sono certo che…ci divertiremo!”

“Sarà un piacere tornare a lavorare insieme ad Alessandro e Andreas e diamo il benvenuto a Damiano, che si è già distinto nella categoria LMP3 proprio nella serie ELMS – ha commentato Amadio – Fioravanti è un ragazzo di prospettiva, con il quale in pista siamo sicuri di poter fare bene. La squadra è completa e definitivamente pronta per questa nuova, cruciale stagione”.

IL CALENDARIO ELMS 2021

Dopo i test pre-stagionali, il campionato ELMS 2021 scatterà il prossimo 18 Aprile dal circuito di Montmelò, prima dell’appuntamento che vedrà la serie sbarcare in Austria per il secondo round in programma al Red Bull Ring il 16 Maggio. Dopo la tappa francese del Paul Ricard (6 Giugno) sarà la volta dell’atteso appuntamento nel Tempio della Velocità di Monza, dove Damiano disputerà la gara di casa l’11 Luglio. Al termine della pausa estiva, il calendario si concluderà con i round di Spa Francorchamps (19 Settembre) e Portimao (24 Ottobre).

Marco Privitera