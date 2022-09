Imola sarà nuovamente protagonista dell’European Le Mans Series (ELMS) 2023, categoria che quest’oggi ha presentato il proprio calendario alla vigilia della 4h di Spa-Francorchamps. Saranno sei le tappe della prossima stagione agonistica, Aragon debutterà nella serie con un round che si concluderà in notturna.

ELMS 2023: Imola torna protagonista a maggio prima di Le Mans

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ha mantenuto la propria collocazione nel calendario dell’ELMS. Il prossimo 7 maggio si terrà la 4h italiana, round che seguirà nell’ordine la 4h di Barcellona. Il tracciato catalano è stato scelto anche per il Prologue, test ufficiale che è indetto per il 19-20 aprile.

Dopo Le Mans ci si sposterà in quel del Paul Ricard (Francia), manifestazione che precederà in ordine cronologico un nuovo atto di Aragon. Un’inedita location entra nei piani di ACO, impianto ben conosciuto dai protagonisti del Motomondiale. Questa corsa terminerà in notturna, una nuova sfida per tutte le classi presenti nel gruppo.

La penultima manifestazione sarà nuovamente la 4h di Spa-Francorchamps (Belgio) a settembre con poco più di mese d’anticipo rispetto a Portimao (Portogallo). La pista che sorge nella regione dell’Algarve eleggerà i campioni 2023 e come sempre garantirà i pass per la successiva 24h Le Mans.

Frédéric Lequien, CEO di Le Mans Endurance Management (LMEM), ha affermato in una nota: “Siamo molto lieti di annunciare questo entusiasmante calendario 2023 per la European Le Mans Series. Il nostro programma include un circuito nuovo di zecca e un format in notturna al Motorland Aragón che rappresenterà una nuova sfida per i nostri team e piloti”.

Non è mancato il commento di Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO): “L’European Le Mans Series è una componente importante della piramide delle gare di durata. La qualità e le dimensioni della griglia aumentano di anno in anno e il calendario delle gare riflette tale progresso”.

Luca Pellegrini

Foto. Bonora Agency