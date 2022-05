Ahmad Al Harthy ha regalato ad Aston Martin la prima pole-position dell’anno nell’European Le Mans Series. L’arabo, a segno per la prima volta in carriera contro il cronometro, regala un sorriso a Marco Sorensen e Jonny Adam, i due volti noti del brand britannico per la principale categoria continentale riservata alle GT ed ai prototipi.

Marco Sorensen (Oman Racing with TF Sport #97)

“Sono molto felice di poter tornare in Italia. Ad Imola non avevo mai corso prima della tappa del GTWC Europe dello scorso aprile. Ero venuto in questo tracciato da spettatore a vedere la F1, ma era tutto completamente diverso. Ci sono tante differenze tra GTE e GT3, personalmente preferisco la prima”.

Il campione del mondo (GTE PRO) 2020 ha continuato dicendo: “La prima parte della stagione è andata bene, generalmente sono contento di come stanno andando le cose. Mi è dispiaciuto per la 4h Le Castellet, un contatto ci ha tolto la possibilità di correre. Sarà interessante vedere come ci comporteremo alla 24h del Nuerburgring, ho fatto solo una gara con i compagni prima della prova di qualificazione”.

Jonny Adam (Oman Racing with TF Sport #95)

“Sono contento di essere qui, la vettura va veramente bene ed è molto bello avere un bene circuito del genere nel calendario della serie. Il BoP non è cambiato molto rispetto al Paul Ricard, siamo fiduciosi per una buona gara”.

L’ex campione del British GT Championship ha continuato affermando: “Prima di questo fine settimana ho avuto un bellissimo programma. Asian Le Mans mi sono divertito molto, per i non professionisti è un ottimo campionato in vista della stagione europea. Dopo Yas Marina e Dubai sono andato a Daytona, il secondo posto alla Rolex 24 è stato fantastico”

L’ex vincitore della 24h Le Mans, una volta in PRO ed una volta in AM, ha proseguito dicendo. “Mi piace molto correre in ELMS, ci sono tante auto ed è bello avere le squadre interessate alle GTE nonostante siano gli ultimi anni della serie”.

Da Imola – Luca Pellegrini

Foto. Bonora Agency