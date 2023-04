Si è concluso a Barcellona il Prologue per quanto riguarda l’European Le Mans Series (ELMS). LMP2, LMP3 e GTE hanno solcato l’impianto iberico che da quest’oggi segnerà ufficialmente il via del campionato con la prima sessione di prove libere del 2023.

LMP2, Algarve Pro Racing contro tutti

Algarve Pro Racing ha dato spettacolo realizzando il giro migliore in tutte le sessioni disputate. Kyffin Simpson/James Allen/Alexander Lynn #25 hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato, la compagine portoghese dovrà ora confermarsi nella giornata di domani con le qualifiche.

Ottimi segnali anche da Paul Lafargue /Paul Loup Chatin/Laurents Hörr (IDEC Sport #28) e Marino Sato/Oliver Jarvis/Phil Hanson (United Autosports #22), uniche formazioni ad entrare nella bagarre per il giro veloce nelle cinque sessioni disputate.

Tanta azione anche nella LMP2 PRO Am con François Perrodo/Ben Barnicoat/Mathieu Vaxivière (AF Corse #88), Jonas Ried/Gimmi Bruni/Giorgio Roda (Proton Competition #99) subito competitivi insieme a Daniel Schneider/Andrew Meyrick/Nelson Piquet Jr (United Autosports #21) ed a Malthe Jakobsen/Nico Lapierre/Alexandre Coigny (COOL Racing #37). Regna l’incertezza in merito a quest’ultima classe, campionato che nel 2022 è stato conquistato da Racing Team Turkey #34.

Lining up all together, ready to battle it out for European glory. Introducing the 42 competitors for this year’s European Le Mans Series.#ELMS #4HBarcelona pic.twitter.com/GWVAqOzM9M — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) April 19, 2023

LMP3, COOL e Nielsen Racing al top

COOL e Nielsen Racing, rispettivamente in scena con Adrien Chila/Marcos Siebert/Alekandro Garcia #17 e Anthony Wells /Ryan Harper-Ellam #7. Gli elvetici campioni in carica e la compagine inglese saranno indubbiamente da tenere in considerazione durante l’intero fine settimana che vedrà un totale di 12 auto presenti.

Assente come noto United Autosport, mentre sarà interessante vedere come si comporterà Racing Spirit of Leman #31, al debutto in LMP3 dopo il titolo in Michelin Le Mans Cup. Per l’intera stagione occhi puntati anche su WTM Racing by Rinaldi #12, presenti con Torsten Kratz / Leo Weiss/Oscar Tunjo.

GTE, Porsche vs Ferrari per ora

Si ripropone in GTE il noto duello tra Porsche e Ferrari, una costante nelle ultime stagioni. Regna in ogni caso l’incertezza alla vigilia di quello che sarà l’ultimo anno di sempre per questa storica classe, speciale serie di vetture che dal 2024 verrà surclassata dalle GT3.

Proton Competition ed Iron Lynx con Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli #60. La casa di Maranello, invece, risponde con Johnny Laursen/Conrad Laursen/Mikkel Mac (Formula Racing #50) e Jriton Lentoudis/Rui Aguas/Ulysse De Pauw (AF Corse #51), attualmente molto competitivi nel particolare impianto iberico. Ricordiamo che quest’ultimo ha subito delle leggere modifiche rispetto al 2022 per volontà della F1, in merito evidenziamo l’assenza dell’ultima insidiosa chicane.

Leggermente più indietro Aston Martin che come nel FIA World Endurance Championship appare leggermente indietro rispetto ai rivali. La musica potrebbe cambiare sabato e soprattutto domenica in una sfida da 4h in cui tutto può succedere.

Luca Pellegrini