Con ancora negli occhi una spettacolare 4h del Red Bull Ring, l’European Le Mans Series si appresta a vivere la terza sfida del 2021 con la 4h Le Castellet. In Francia lo spettacolo è assicurato in quello che sarà l’effettivo giro di boa di una stagione oltremodo interessante in tutte le tre classi in pista.

WRT deve difendere il primato in LMP2

In LMP2, la classe regina, svetta in classifica con due acuti all’attivo l’Oreca #42 di WRT. I belgi, all’esordio tra i prototipi a tempo pieno, stanno letteralmente dominando la scena e si candidano per un nuovo risultato di peso nella pista transalpina. Robert Kubica/Yifei Ye/Louis Deletraz #41 sono i favoriti, ma attenzione a due squadre a caccia di rivincita: United Autosports e G-Drive.

La prima, squadra che lo scorso anno dettò il passo al Paul Ricard in entrambe le competizioni disputate, è mancata all’appello tra Barcellona e Spielberg. Tom Gamble/Jonathan Aberdein/Phil Hanson #22 e Job van Uitert/Manuel Maldonado/Nico Jamin #32 sono pronti a ben figurare insieme ai russi del G-Drive, a podio nel mese di maggio con entrambe le auto.

Roman Rusinov/Franco Colapinto/Nyck de Vries #26, deludenti al Montmelò, hanno sfiorato il successo a Zeltweg al termine di una 4h condizionata da un violento acquazzone. Da sottolineare il podio overall e la vittoria in Pro-Am per la #25 di John Falb/Rui Andrade/Roberto Mehri.

Nel circuito che accoglie il Mondiale di F1 ci si aspetta una rivincita da tre equipaggi transalpini. Paul-Loup Chatin/Paul Lafargue/Jean-Éric Vergne #28 (IDEC), Will Stevens/Gabriel Aubry/Julien Canal #65 (Panis Racing) e Rene Binder/Memo Rojas/Tristan Gommendy #30 (Duqueine Team) sono i padroni di casa ed hanno tutte le possibilità per festeggiare a Le Castellet la prima gioia del 2021.

LMP3: Cool Racing all’attacco, United e DKR per ora assenti

Se in LMP2 non ci si attendeva un inizio del genere per WRT, in LMP3 la situazione è la medesima con il Cool Racing. La squadra elvetica ha colto le prime due vittorie e cerca il tris con i confermati con Nicolas Maulini/Matthew Bell/Niklas Kruetten #19.

Chi al momento delude è l’United Autosports e DKR Engineering. Queste due realtà, le favorite alla vigilia del campionato, inseguono il successo dopo due competizioni molto altalenanti. La prima formazione, campione in carica, insegue il successo con Wayne Boyd/Robert Wheldon/Edouard Cauhaupé #2 e James McGuire/Duncan Tappy/Andrew Bentley #3, mentre attenzione a Laurents Hörr/Alain Berg #4.

I due alfieri di DKR sono pronti a rifarsi dopo aver dominato il week-end di Spielberg fino allo start della gara. Dopo il best lap nelle libere ed una strepitosa pole, i protagonisti della #4 ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi muniti per un problema tecnico.

Come prevedibile si sono confermati a Zeltweg la Ligier #11 di Andrea Dromedari/Cem Bolukbasi/Joey Alders (Eurointernational) e l’Inter Europol Competition.

Quest’ultima équipe ha inserito nella Top5 entrambe le Ligier affidate a Martin Hippe/Ugo De Wilde/Ulysse de Pauw #13 e Julius Adomavicius/Mateusz Kaprzyk/Mattia Pasini #14, terzetti che inseguono il podio al Paul Ricard in un circuito che spesso ha regalato molte emozioni nel corso degli anni.

Occhi puntati a Le Castellet sul nostro Damiano Fioravanti, pronto al riscatto dopo una sfortunata trasferta in quel di Spielberg. Ricordiamo infatti che, dopo pochi giri, l’avventura dell’equipaggio di 1 AM Villorba Corse è terminato alla curva 3 in seguito ad un incidente provocato dal Team Virage (LMP3). Fioravanti si sarà regolarmente al via nel terzo atto stagionale in auto con Alessandro Bressan/Andreas Laskaratos #18.

Ferrari al top in GTE, Porsche ed Aston Martin inseguono

Ferrari sembra essere nettamente superiore alla concorrenza. La 488 #55 del Spirit of Race con Duncan Cameron/Matthew Griffin/David Perel e la #88 di AF Corse con Emmanuel Collard/François Perrodo/Alessio Rovera si sono spartiti i successi sino ad ora, una striscia che può continuare al Paul Ricard.

Al momento, tra le Rosse, mancano all’appello Iron Lynk e KWM Motorsport, gli altri due team impegnati nell’European Le Mans Series.

Porsche ed Aston Martin inseguono un risultato di spicco dopo due prove in ombra. Christian Ried/Gimmi Bruni/Cooper McNeil restano gli uomini di punta per Proton Competition #77, mentre l’Aston Martin ritrova il britannico Ross Gunn con John Hartshorne ed Ollie Hancocks sulla #95 di TF Sport.

Appuntamento alle 11.00 di domenica 6 giugno per la 4h Le Castellet, terzo atto dell’European Le Mans Series 2021.

Luca Pellegrini