PREMA Racing vince all’esordio la 4h Le Castellet, prima prova dell’European Le Mans Series 2022. Lorenzo Colombo/Louis Deletraz/Ferdinand Habsburg festeggiano al Paul Ricard una prova perfetta chiudendo davanti a Sophia Flörsch/Bent Viscaal (Algarve Pro Racing #19) ed a Nicolas Jamin/Julien Canal/Job van Uitert (Panis Racing #65).

Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen (COOL Racing #17) conquistano la LMP3, mentre è da segnalare la prima affermazione in ELMS al debutto anche per Rinaldi. Pierre Ehret/ Nicolas Varrone/Memo Gildey primeggiano con Ferrari che si conferma regina della GTE dopo un bellissimo opening round.

LMP2, 4h Le Castellet: PREMA in vetta nelle prime due ore

Subito Safety Car dopo pochi minuti di gara in quel del Paul Ricard. L’Aston Martin #69 di Oman Racing with TF Sport, ferma sul rettilineo principale dopo una toccata con una LMP3, ha chiamato in causa la prima neutralizzazione della corsa che presto entrerà nel vivo con una lotta incredibile in vetta.

Tijmen Van der Helm (TDS Racing x Vaillante #31), scattato dalla pole-position ed abile a mantenere il primato nei primi concitati minuti, ha gestito la ripartenza sull’Oreca 07 Gibson #22 di United Autosports e l’auto #9 di PREMA. Hanson ha presto preso la testa della corsa ed ha tentato di allungare sulla concorrenza, capitanata dalla vettura #9 del team iberico.

Dopo una nuova SC, entrata per rimuovere la Ligier di RLR MSport #15, sono iniziate le soste che hanno preceduto di qualche minuto la terza neutralizzazione della corsa in seguito a dei detriti persi dalla Ligier #27 di COOL Racing.

TDS Racing x Vaillante #31 ha tenuto il controllo delle operazioni fino alla seconda sosta di giornata, avvenuta a 2h e 31 dalla conclusione in seguito ad un problema sulla pista. Habsburg (PREMA #9) ha preso ai box la leadership su Philippe Cimadomo #31 e Niklas Krütten (COOL Racing #37). L’Oreca 07 Gibson #31, come prevedibile ha ceduto il passo a COOL ed all’auto #22 di United, in scena con Tappy.

PREMA, United e Panis per il successo

PREMA ha tenuto il controllo delle operazioni ad 1h e 40 dalla conclusione, mentre Jamin prendeva il volante della vettura #65 di Panis Racing. Il transalpino si è presto sbarazzato di United #22 e COOL Racing #37, una fase che ha preceduto il primo attacco a PREMA, in scena con Habsburg.

PREMA, United e Panis Racing si sono contesi il successo. Gli americani sono stati i primi a fermarsi in pit lane, una scelta non copiata dagli italiani e dai francesi, rispettivamente in prima e seconda piazza ad 1h dalla conclusione.

La situazione non è più cambiata con PREMA che ha gestito il proprio margine fino alla bandiera a scacchi. Per la seconda piazza si è scatenata nel finale la lotta tra Algarve Pro Racing #24 e Panis Racing #65. Sophia Flörsch/Bent Viscaal hanno strappato il secondo posto ai transalpini che hanno tentato in vano di rispondere.

LMP3: Inter Europol si arrende all’ultimo giro! Festa per COOL Racing)

Nico Pino/Charles Crews/Guilherme Oliveira (Inter Europol Competition #13) dominano la corsa, ma all’ultimo giro è COOL Racing a festeggiare. Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen #17 primeggiano a Le Castellet quando tutto sembrava finito.

LMP3: Inter Europol senza rivali per 3h e 58 minuti

COOL Racing #17 ha tenuto il controllo delle operazioni in LMP3 nei primi minuti con Maurice Smith. Partenza perfetta per la compagine elvetica che nei minuti seguenti ha dovuto vedersela con Crews (Inter Europol Competition #13).

Quest’ultimo ha preso presto il controllo delle operazioni con una bellissima mossa all’ultima piega del tracciato, un sorpasso che ha preceduto la seconda neutralizzazione di giornata. Seconda posizione alla ripartenza per Smith davanti a Ross Kaiser (360 Racing #6).

Inter Europol Competition #13 e 360 Racing #6 si sono contesi il primato nei minuti seguenti, mentre Van Rompuy (DKR Engineering #4) saliva in terza posizione beffando la vettura #17 di COOL Racing e la Ligier #6 di 360 Racing.

Gli ultimi 90 minuti non hanno regalato molti cambi al vertice ad eccezione dell’uscita di scena della già citata auto #4 e di un clamoroso calo di prestazione dell’auto #13 di Inter Europol. La vettura di testa ha alzato bandiera bianca a pochi chilometri dall’arrivo, Maurice Smith/ Michael Benham / Malthe Jakobsen (COOL Racing #17) hanno festeggiato un bellissimo successo. Completa la Top3 Bailey Voisin/ Josh Caygill/Finn Gehrsitz (United #2).

4h Le Castellet, GTE: Rinaldi e Ferrari abbattono Porsche

Rinaldi Racing vince all’esordio in ELMS nella classe GTE. La Ferrari #32 di Pierre Ehret/ Nicolas Varrone/Memo Gildey primeggia in volata sulla Porsche #77 di Christian Ried /Gianmaria Bruni/Lorenzo Ferrari ( Proton Competition), autori di una bellissima rimonta finale.

La prima di Rinaldi sotto il sole francese

Sarah Bovy è stata la protagonista della prima ora con la Ferrari #83 delle Iron Dames. La padrona di casa è salita al comando su Pierre Ehret (Rinaldi Racing #32). Secondo posto dopo la seconda SC di giornata per Christian Ried (Proton Competition #77) davanti a Andrew Haryanto (Absolute Motorsport #18).

Rinaldi è tornata in cattedra nel cuore della corsa, mentre Porsche sprofondava nella graduatoria. Pierre Ehret/ Nicolas Varrone/Memo Gildey (Rinaldi Racing #32) e

Claudio Schiavoni /Matteo Cressoni/Davide Rigon (Iron Lynk #60) hanno tentato con le proprie Ferrari di allungare su una concorrenza, una situazione aiutata dall’assenza di bandiere gualle.

Lietz ha riportato la Porsche #93 di Proton Competition in lotta per il podio. L’ultima ora è scattata proprio con quest’ultima protagonista, in lizza per l’ultimo gradino del podio con Rahel Frey/Michelle Gatting/Sarah Bovy (Iron Lynk #83).

Lo spettacolo non è mancato nelle battute seguenti e soprattuto all’ultimo giro con Bruni che ha dato spettacolo contro la Ferrari #32 di Rinaldi Racing di Varrone. La Rossa primeggia per soli 120 millesimi al termine di una 4h Le Castellet oltremodo interessante. L’ultimo gradino del podio è andato a Michael Fassbender/Richard Lietz/Zach Robichon (Proton Competition #93), abili nel finale a resistere al ritorno delle Ferrari.

Appuntamento a maggio in quel di Imola per una nuova competizione da non perdere sulla distanza delle 4h, la prima delle due che si terranno nel ‘Bel Paese’.

Luca Pellegrini