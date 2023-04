Salih Yoluc/ Charlie Eastwood /Louis Delétraz hanno vinto la 4h di Barcellona, opening round dell’European Le Mans Series 2023. Successo in PRO/Am e soprattutto nella graduatoria assoluta per l’auto #34 di Racing Team Turkey, meritatamente a segno davanti a Neil Jani/René Binder/Nico Pino (Duqueine Racing #30) e François Perrodo/Ben Barnicoat/Mathieu Vaxivière (AF Corse #88), In GTE, invece, buona la prima per Porsche grazie a Ryan Hardwick/Zach Robichon/Alessio Picariello (Proton Competition #16).

🏆 What an amazing #ELMS season opener 😍 In the LMP2 category the #34 of @racingteamtr by TF Sport takes its first ever OVERALL WIN 🏆 thanks to an outstanding performance by @LouisDeletraz, @ceastwood28 and @SYoluc 🔥 Thank you, TEAM ❤️#TFSport #4HBarcelona pic.twitter.com/czKgIJuj67 — TF Sport (@OfficialTFSport) April 23, 2023

LMP2: Algarve ci prova, Racing Team Turkey concretizza

Algarve Pro Racing ha controllato la scena nella prima parte della competizione, la squadra portoghese ha strappato il primato senza molti particolari problemi a COOL Racing #47, in pole-position nella giornata di ieri dopo una gestione perfetta della prova.

James Allen ha tentato di fare la differenza, la squadra portoghese ha saputo creare un piccolo gap con la temibile squadra elvetica che quest’anno farà affidamento su Vladislav Lomko/Reshad de Gerus/Jose Maria Lopez.

Il primo colpo di scena più importante della sfida è arrivato a metà gara con un testacoda da parte di Algarve Pro Racing. Il già citato Allen finirà infatti nella ghiaia di curva 10, out dopo un contatto con l’Oreca di IDEC Sport. La vetta è passata automaticamente nelle mani di Duqueine Team, presente con il giovane Nico Pino.

La strategia è stata protagonista nella seconda metà della competizione catalana, una bagarre senza esclusioni di colpi che per una serie di minuti. Tutto si è deciso nel finale, Duqueine Team ha dovuto infatti subire il ritorno di Racing Team Turkey, padroni della seconda metà della prova in PRO/Am.

Decisivo l’assalto di Louis Delétraz ai danni di Neil Jani nel finale, una bagarre che ha riportato il campione in carica della serie sul gradino più alto del podio. Terza piazza overall per AF Corse #83, secondi in LMP2 PRO/AM davanti a Nielsen Racing #24. Da rimarcare, invece, il piazzamento di COOL Racing #47 e Panis Racing #65, rispettivamente in seconda e terza piazza in LMP2.

LMP3, COOL Racing monopolizza la scena

COOL Racing si consola con la gioia in LMP3 dopo aver perso l’evento nella top class. La compagine elvetica festeggia con Adrien Chila/Marcos Siebert/Alekandro Garcia #17, meritatamente a segno dopo aver controllato tutto l’evento.

Miguel Cristovao/Wyatt Brichacek/Kai Askey (Inter Europol Competition #13) e Jacques Wolff/Jean-Ludovic Foubert /Antonie Doquin (Racing Spirit of Leman #31), al debutto, hanno completato il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza.

.@COOLRacing winners in LMP3! A post-race penalty for carrying out a pitstop during a full course yellow dropped the No.31 Racing Spirit of Léman to third and promoted the reigning LMP3 champions to the race win. #ELMS #4HBarcelona pic.twitter.com/wRUPo1eXGi — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) April 23, 2023

GTE, Porsche primeggia su Ferrari

Porsche vince con Proton Competition grazie alla splendida performance da parte di Ryan Hardwick/Zach Robichon/Alessio Picariello #16. Bellissima affermazione per il terzetto citato davanti a Johnny Laursen/Conrad Laursen/Mikkel Mac (Formula Racing #50/Ferrari) e Martin Berry/Lorcan Hanfin/Jon Lancaster (JMW Motorsport #66/Ferrari).

Giornata da scordare per GMB Motorsport #44 (Aston Martin), Proton Competition #77 (Porsche) e TF Sport #72 (Aston Martin), out durante il primo passaggio in una carambola che si è verificata in curva 3 dopo il testacoda della LMP3 di WTM Racing by Rinaldi.

Prossima sfida a luglio a luglio vista la cancellazione della 4h di Imola, competizione che verrà recuperata a fine anno a Portimao. Molti protagonisti, invece, parteciperanno anche alla 24h Le Mans corsa, indetta per giugno.

Luca Pellegrini