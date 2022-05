Domenica a forti tinte biancorosse quella del primo appuntamento stagionale dell’ EF Open all’ Estoril in Portogallo. Dopo la vittoria in gara 1 di Christian Mansell, quest’oggi a dare spettacolo sono stati Oliver Goethe e Sebastian Øgaard che si sono imposti rispettivamente in gara 2 in gara 3.

GARA 2

Impressionante la prova di forza del portacolori del team Motopark che, dopo essere stato penalizzato per un contatto con Peroni, è riuscito comunque a conquistare la sua prima vittoria stagionale.

E’ proprio l’australiano ex GP3 a scattare perfettamente dalla pole position davanti a Ogaard e Lubin, così come è ottimo anche lo start del vincitore di Gara 1 Christian Mansell che recupera due posizioni portandosi al quarto posto. Più indietro un contatto tra Vlad Lomko e Nicola Marinangeli, costringe quest’ultimo al ritiro.

Nelle prime tornate è subito duello tra Lubin e Øgaard, con l’inglese che perde in rapida successione due posizioni venendo superato anche da un Goethe in netto recupero. Dopo essersi sbarazzato anche del connazionale Goethe si lancia all’inseguimento di Peroni distante circa tre secondi. Giro dopo giro il danese del team Motorpark recupera il divario dall’alfiere del team Drivex con i due che vengono a contatto.

Ad avere la peggio è Peroni, mentre Goethe viene sanzionato con cinque secondi di time penalty che non gli impediscono di tagliare il traguardo davanti al compagno di squadra Frederick Lubin, con Sebastian Ogaard del Van Amersfoort Racing a completare il podio.

GARA 3

Scatta benissimo dalla pole Sebastian Øgaard che fin dalle prime battute viene incalzato da Lubin che, dopo diversi tentativi, deve arrendersi ed accodarsi al pilota danese. La gara non ha raccontato molti momenti emozionanti nelle posizioni di testa, mentre dalla terza posizioni in poi si è assistito ad una bellissima bagarre con i piloti molto vicini tra di loro.

A spuntarla è stato Christian Mansell che, dopo un’ottima partenza, è riuscito ad avere la meglio sul vincitore di gara 2 Oliver Goethe e sul suo compagno di squadra Vladislav Lomko, che ha preceduto il nostro Nicola Marinangeli e ilip Ugran. Nona posizione per l’altro nostro portacolori Francesco Simonazzi davanti ad Alex Peroni.

DANIMARCA IN TESTA

Dopo la prima tappa stagionale a guidare la classifica del campionato è Oliver Goethe con 55 punti davanti al connazionale Sebastian Øgaard con 52 e a Frederick Lubin con 46. Tra i team vola in testa il Team Motopark con 39 punti seguito dal Cryptotower Racing Team a 30.

Prossimo appuntamento con l’EF Open è per il prossimo weekend con il Gran Premio di Pau.

Vincenzo Buonpane