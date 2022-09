Secondo acuto consecutivo nel DTM per Nick Cassidy al termine di una spettacolare race-1 un quel di Spielberg. Il portacolori di Ferrari (AF Corse) ha tagliato il traguardo con un discreto margine su René Rast (Audi) e Mirko Bortolotti (Lamborghini). Questi ultimi recuperano qualche punto su Sheldon van der Linde (BMW), 11mo al traguardo alle spalle del padrone di casa Thomas Preining (KÜS Team Bernhard/Porsche).

Is that the beginning of a winning streak? @NickCassidy_ wins Race 1 at the #DTMRedBullRing! @AFCorse #DTM #DTM2022 #WeLoveDTM #FeelTheRoar pic.twitter.com/Q4Y4uJrq7e

— DTM (@DTM) September 24, 2022