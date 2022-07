Prima gioia della stagione per Ferrari e per Felipe Fraga nel DTM 2022 in occasione della race-2 del Norisring. Il complesso impianto cittadino premia la Rossa che completa la prova davanti a Mirko Bortolotti (Lamborghini) e René Rast (Audi).

DTM, Norisring race-2: Fraga al top con Ferrari

Partenza perfetta per Felipe Fraga, abile al via a mantenere il primato sulla Lamborghini Huracan GT3 #63 di Mirko Bortolotti. Le due auto italiane hanno provato subito ad allungare sulla BMW M4 GT3 del tedesco Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport) che tentava di difendersi da René Rast (Abt/Audi).

La Ferrari ha mantenuto il suo passo ed ha portato a due secondi il margine su Bortolotti che non riusciva a riportarsi sul brasiliano. Da segnalare nei primi minuti il ritiro di Ricardo Feller, elvetico di Abt che ha danneggiato l’auto dopo aver ricevuto una toccata in curva 1 dal tedesco David Schumacher (Mercedes).

Intorno a metà dell’evento sono scattate come sempre le soste obbligatorie che non hanno modificato le sorti della graduatoria generale. Il sudamericano della Rossa è rimasto al comando delle operazioni e non ha mollato la vetta respingendo ogni possibile avvicinamento da parte di Bortolotti.

Terzo posto conclusivo per Rast che nel finale ha vinto la propria battaglia personale contro Marco Wittmann. Il due volte campione di BMW si è dovuto arrendere al connazionale di Abt, perfetto nella seconda metà di una corsa che non ha avuto molti colpi di scena come accaduto nella race-1. Tutti sono stati molto più accorti, gli errori della prova del sabato non si sono ripetuti.

Piccola pausa ora per il DTM che riprenderà la propria azione dal Nuerburgring a fine estate.

Luca Pellegrini