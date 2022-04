Nicki Thiim è stato uno dei tanti nomi presenti ai test di Hockenheim del DTM, sessione che ha aperto ufficialmente la stagione. Il pilota ufficiale Aston Martin che correrà full-time con una delle Lamborghini del T3 Motorsport.

L’ex campione del mondo GTE PRO è atteso per un nuovo impegno nel noto campionato teutonico, un obiettivo da sempre per il danese che da piccolo tifava il padre Kurt, campione nel 1986. L’alfiere del brand inglese sarà al via con un Huracan GT3, auto che non aveva mai guidato prima dei test di inizio settimana.

Il nativo di Sønderborg ha commentato ai nostri microfoni alla vigilia della stagione presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. “Correre nel DTM per me è speciale, un sogno che si avvera. Da anni inseguo questo obiettivo dopo gli anni di mio padre. Sono cresciuto con questa categoria, il DTM è sempre stato presente nella mia casa”.

Il danese ha voluto evidenziare l’alto livello del campionato teutonico. L’interesse è cresciuto, il 2022 permette alla ‘creatura’ di Gerhard Berger di essere il campionato Sprint più importante al mondo. “Credo che sia la più bella griglia degli ultimi 10 anno. il livello è altissimo con team e squadre di primo profilo. Sarà una bella sfida, non ho mai gareggiato con Lamborghini”.

Ricordiamo che l’ex campione della Porsche Supercup si alterenerà parallelamente nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup con Beechdean AMR #95 accanto a Marco Sorensen/Maxime Martin. Il trio sarà compatto anche alla 24h del Nuerburgring con David Pittard e TF Sport.

Luca Pellegrini