Nel DTM, René Rast ottiene una vittoria al fotofinish in gara-2, battendo Nico Muller con un distacco di soli 89 millesimi, sul circuito di Lausitzring. Completa il podio Marco Wittmann, che regala il secondo podio alla BMW.

Nelle qualifiche di gara-2 si è ripetuto lo stesso copione di ieri con le Audi che occupano le prime tre posizioni in qualifica e con Frijns che ha segnato la pole position.

Gara

Alla partenza Frijns riesce a mantenere la prima posizione e riesce a costruire, nei primi giri, un vantaggio di 2.5 s sui suoi inseguitori. Solo René Rast riesce a mantenere il ritmo del pilota olandese e sorpassarlo durante il 25° giro.

Muller decide di aspettare il ventesimo giro prima di fermarsi ai box per la sua sosta e ritrovarsi in sesta posizione. Il pilota svizzero recupera dopo pochi giri le posizioni perse per la sosta e durante il 34° giro sorpassa Wittmann per la terza posizione.

Due giri dopo Muller sorpassa anche Frijns per il secondo posto e inseguire il leader della gara, Rast, che ha un margine su di tre secondi. Lo svizzero diminuisce il gap su Rast fino a ridurlo a meno di un secondo dal leader della gara. Nell’ultima curva i due piloti arrivano quasi appaiati e Rast riesce a vincere con soli 0.089 s di distacco su Muller.

Nella lotta per il terzo gradino del podio la spunta Wittmann che riesce a superare Frijns e, regala il secondo podio stagionale alla BMW. Robert Kubica ha terminato la gara in 13^ posizione, mentre l’unico pilota a ritirarsi è Jamie Green per problemi tecnici sulla sua vettura.

In classifica piloti, Muller conduce la classifica con 100 punti, seguito da Rast (61) e Frijns (58). Il prossimo appuntamento con il DTM si svolgerà nel weekend del 21-23 agosto a Lausitzring.

Chiara Zaffarano