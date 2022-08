Sheldon van der Linde ha vinto la gara-1 del Nürburgring del DTM conquistando nuovamente la leadership del campionato. Kevin van der Linde e Ricardo Feller hanno completato alle spalle del sudafricano che ha approfittato al meglio di un contatto nelle battute conclusive tra Mirko Bortolotti e Felipe Fraga.

Nürburgring, gara-1: festa van der Linde dopo una lunghissima attesa

Dopo una lunghissima attesa per il maltempo e la cancellazione delle qualifiche la race-1 dell’evento del Nürburgring si è aperta con una partenza perfetta da parte del brasiliano Felipe Fraga, abile allo spegnimento dei semafori a balzare dal quinto al primo posto.

Il portacolori di AF Corse non ha perso occasione per attaccare e passare la Lamborghini del nostro Mirko Bortolotti (GRT), leader della serie alla vigilia della competizione odierna ed ‘autore’ della pole in seguito all’assenza delle qualifiche.

Il sudafricano Sheldon van der Linde (Schubert Motorsport/BMW) e l’austriaco Lucas Auer (Winward Racing/Mercedes) si sono messi in scia dei primi due, mentre il tedesco René Rast (Abt/Audi) perdeva terreno in seguito a dei problemi. Partenza negativa e successivo ritiro anche per l’elvetico Nico Mueller (Rosberg/Audi), quarto sullo schieramento.

Dopo la sosta ai box la prova è cambiata e la lotta per il successo è entrata nel vivo con Fraga che ha subito un deciso assalto di Bortolotti. L’ex campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS finirà per colpire la Rossa del rivale nell’ultima curva a 10 minuti dalla conclusione, una fase che cambierà radicalmente la gara a favore di Sheldon van der Linde che inseguiva dal terzo posto.

Il sudafricano è salito in cattedra con la propria BMW concludendo davanti al fratello Kelvin van der Linde (Audi/Abt), abile a beffare l’elvetico Ricardo Feller (Audi/Abt) che concluderà terzo davanti al tedesco Maxi Goetz (Winward/Mercedes).

Prossimo appuntamento domani, come sempre alle 13.30.

Luca Pellegrini