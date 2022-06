Audi festeggia un nuovo acuto nel DTM con Ricardo Feller. Prima gioia nella categoria tedesca per l’elvetico di Abt, campione in carica dell’ADAC GT Masters. Giornata perfetta per quest’ultimo, abile a trasformare la pole-position in un bellissimo successo davanti a Dev Gore e Marco Wittmann.

Imola race-2, Imola: Feller padrone della scena

Felipe Fraga (AF Corse/Ferrari) è stato il protagonista del primo giro. Il brasiliano ha strappato all’elvetico Ricardo Feller (Abt/Audi) la leadership in un primo giro che ha visto all’attacco anche Maro Engel (GuppeM Racing/Mercedes), terzo ai danni di Marco Wittmann (Walkenhorst Motorsport/BMW)

La prova è stata neutralizzata con una Safety Car dopo quattro passaggi in seguito ad un incidente alla ‘Rivazza’ tra la Porsche di Thomas Preining ( KÜS Team Bernhard) e la Lamborghini di Rolf Ineichen (GRT Grasser Racing Team).

Pit per molti in regime di SC, azione possibile a differenza del FCY. Fraga, Feller, Engel, Stolz, Wittmann, Bortolotti, Auer, , Sheldon van der Linde, Auer, Goetz, Zug e Glock hanno imboccato la corsia dei box, una mossa seguita dal resto del gruppo nel giro seguente.

Il neozelandese Nick Cassidy (AF Corse/Ferrari) e Dennis Olsen (SRR/Porsche) hanno gestito la ripartenza, gli unici che hanno preferito aspettare per il cambio gomme obbligatorio. Dev Gore (Team Rosberg/Audi), terzo al restart, si è ritrovato improvvisamente al comando delle operazioni, mentre Fraga alzava bandiera bianca per un cedimento al ‘Tamburello’.

Gore ha mantenuto la posizione su Feller e Maini, rispettivamente all’attacco con Audi e Mercedes. L’ex campione dell’ADAC GT Masters non ha avuto problemi a beffare l’americano che all’ingresso della ‘Rivazza’ ha lasciato spazio all’elvetico di Audi Sport.

Feller ha tentato di allungare, mentre Auer portava negli scarichi di Gore. La lotta si è accesa per le restanti posizioni del podio, ma nessuno è riuscito ad impensierire il rookie svizzero che ha mostrato un passo decisamente superiore a quello dei rivali.

Secondo posto conclusivo, quasi a sorpresa per Gore davanti a Wittmann, abile nell’ultimo giro a superare Auer nel secondo tratto della pista. ‘Solo’ 10mo all’arrivo Mirko Bortolotti (GRT Grasser Racing Team), protagonista assoluto della race-1.

Piccola pausa ora per il DTM che ad inizio luglio ci regalerà dal Norisring una delle gare più iconiche del proprio programma.

Luca Pellegrini