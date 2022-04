Si sono conclusi quest’oggi ad Hockenheim i test per il DTM 2022. Tutti i protagonisti si sono scesi il pista in vista dell’inizio della stagione che scatterà ad inizio maggio da Portimao. Marius Zug (Audi/Attempto) ha segnato il giro più veloce del day-1, mentre Nico Mueller (Audi/Rosberg) ha firmato il miglior crono nel day-2.

Audi in vetta, Lamborghini vicina con Bortolotti

La prima giornata è stata condizionata dal maltempo. 29 auto sono scese in pista, presente anche il francese Sèbastien Loeb che nella prima competizione dell’anno rimpiazzerà il neozelandese Nick Cassidy a bordo della seconda Ferrari di AF Corse. Mirko Bortolotti (Grasser/Lamborghini) è stato il più veloce in mattinata, mentre il tedesco Marius Zug (Audi/Attempto) ha fatto la differenza nel pomeriggio in 1.38.344.

Audi si è confermata in vetta anche del day-2 con Nico Mueller. 1.38.532 è stato il riferimento fatto segnare dal portacolori di Rosberg che ha preceduto di 112 millesimi il nostro Mirko Bortolotti (Lamborghini/Grasser), il migliore nuovamente al mattino. Più arretrate rispetto al 2021 le Mercedes e le Ferrari, mentre è da segnalare il debutto di Porsche. Tre auto saranno iscritte full-time, rispettivamente presenti con Dennis Olsen (SSR Performance), Laurens Vanthoor (SSR Performance) e Thomas Preining (KÜS Team Bernhard).

Il day-2 è stato riservato anche alle foto di rito che precedono il via della stagione. Sono 6 i costruttori presenti, manca all’appello come noto McLaren che è stata rimpiazzata full-time da Porsche. Conferme, invece, per Lamborghini, Mercedes, Audi, BMW e Ferrari, attese tra meno di un mese per una prima gara da non perdere.

Luca Pellegrini