In questa puntata della rubrica settimanale “Donne e motori” vi raccontiamo il weekend a cavallo fra aprile e maggio, dove alcune donne sono scese in pista. A spiccare su tutti è stata Reema Juffali, con un doppio successo di categoria in GT Open.

DOPPIO SUCCESSO PER JUFFALI/CHRISTODOULOU

Non poteva chiedere di meglio Reema Juffali, che, in equipaggio con l’inglese Adam Christodoulou, ha condotto la loro Mercedes al successo di categoria sia in gara-1 (di sabato) che in gara-2 (svoltasi domenica) in GT Open!

Un doppio successo in Pro/Am, che fa cominciare il campionato con il piede giusto per la coppia formata dall’araba e dall’inglese. Senza dimenticare però, che oltre alle vittorie di classe, il duo ha conquistato il quarto posto assoluto nella prima manche ed una bellissima terza piazza in gara-2: risultato che impreziosisce un lavoro già eccellente!

Nonostante un incidente che ha interrotto gara-1 per lungo tempo, il traffico in pista ad inizio gara e un testacoda, il britannico (al volante nella seconda parte) è riuscito a tagliare il traguardo ed agguantare la vittoria in Pro/Am!

Christodoulou è quindi partito per primo (cedendo la Mercedes alla compagna nella seconda parte) in gara-2. Grazie ad una buona partenza è riuscito a stare in terza piazza, tallonando sempre i primi due.

Reema Juffali riesce a conquistare alla fine il terzo gradino del podio, dopo una penalizzazione inflitta a Gilardoni (che ha tagliato il traguardo in terza piazza) a causa del mancato rispetto dei track limits.

LE ALTRE CATEGORIE

Una valanga di gare si sono disputate invece a Portimao: partiamo dalla F4 spagnola, dove era presente Lola Lovinfosse. La giovanissima francese non ha avuto un primo appuntamento buono: ritiratasi in gara-1, ha chiuso gara-2 in ventiquattresima piazza.

La driver di Teo Martin Motorsport ha invece terminato l’ultima gara in 22^ posizione. Sul medesimo tracciato sono andate in scena le due gare del primo appuntamento di DTM. Nel campionato tedesco che schiera vetture GT era attesa Esmee Hawkey: l’inglese di T3 Motorsport ha collezionato un ritiro in gara-1, mentre ha chiuso gara-2 in ventunesima piazza.

Quattordicesimo posto sia in gara-1 che in gara-2 per Michelle Halder, al via nel TCR Europe, campionato scattato sempre da Portimao.

In scena anche l’Indycar al Barber Motorsports Park con Tatiana Calderon, che ha sofferto molto chiudendo ventiseiesima. Sempre negli States, ma a Laguna Seca, è tornata l’IMSA con l’equipaggio Rob Ferriol/Katherine Legge che ha portato la Porsche del team Hardpoint al ventisettesimo posto assoluto e al decimo in GTD.

Per quanto riguarda le due ruote, la Moto3 è scesa in pista a Jerez, insieme alla MotoE che finalmente è cominciata! In pista, naturalmente Ana Carrasco e Maria Herrera: la prima, in Moto3, ha chiuso 25^.

Maria Herrera è passata sul traguardo in quindicesima posizione al termine della prima delle due gare, conquistando un punto. Gara-2 terminata invece in quattordicesima piazza con altri 2 punti in tasca per la spagnola.

