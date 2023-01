Dakar 2023 | Moto, Stage 9: Luciano Benavides fa il bis, Barreda si ritira

Luciano Benavides (Husqvarna Factory) è il primo a raggiungere il traguardo ad Haradh vincendo per la seconda volta nella Dakar 2023, categoria moto. L’argentino classe 1996 ha battuto Toby Price (KTM Factory) e il compagno di squadra Skyler Howes, che resta leader della classifica generale. Giornata da dimenticare per Joan Barreda, caduto al sedicesimo km, trasportato in ospedale e, dunque, costretto al ritiro.

LA NONA TAPPA | RIYADH – HARADH

Il gruppo di motociclisti ha iniziato la seconda parte della Dakar 2023 dalla capitale Riyadh, mettendosi alle spalle il trasferimento di 328 km e svolgendo una prova speciale durissima da 358. Questi numeri hanno reso lo Stage 9 il più lungo tra i sei della fase finale, considerando che le due frazioni marathon si suddivideranno in 275 e 185 km (Stage 10 e 11). Nella nona prova speciale il percorso più roccioso si è alternato ad una sequenza di dune, fattori che hanno reso questa tappa tra le più difficili ed estenuanti.

HUSQVARNA DETTA LEGGE: LUCIANO BENAVIDES VINCE, HOWES ANCORA LEADER

Sul traguardo di Haradh Luciano Benavides e Husqvarna Factory Racing festeggiano la vittoria nella nona prova speciale della Dakar 2023. L’argentino, al secondo successo di tappa, ha completato i 358 km odierni con il tempo di 3 ore, 18 minuti e 44 secondi, battendo Toby Price di circa un minuto e artigliando la settima piazza assoluta. La brillante giornata di Husqvarna viene completata dal terzo posto di Skyler Howes, confermatosi leader della Dakar sebbene il vantaggio su Price si sia ridotto a soli tre secondi.

Appena giù dal podio incontriamo la CRF di José Ignacio Cornejo Florimo, il primo tra gli alfieri Honda a raggiungere il bivacco di Haradh. Florimo ha preceduto la KTM Factory di Kevin Benavides, che rimane al terzo posto della graduatoria assoluta con cinque minuti di ritardo rispetto a Howes. Grande prova, invece, per l’esordiente Toni Mulec (HT Husqvarna), il migliore nella categoria Rally2 nonché sesto a fine prova speciale davanti a Martin Michek (KTM Orion – Moto Racing Group), Franco Caimi (Hero Motorsports), Tosha Schareina (BAS KTM – Aspar) e Lorenzo Santolino (Sherco Factory), da ora in Top10 anche nella generale.

VAN BEVEREN, QUINTANILLA, SANDERS E WALKNER INDIETRO, BARREDA KO

Il secondo ed ultimo capitolo della Dakar 2023 non è iniziato al meglio per Adrien van Beveren e Pablo Quintanilla: i due portacolori ufficiali Honda hanno perso terreno chiudendo il nono appuntamento in quattordicesima e diciottesima posizione. I quindici e diciotto minuti regalati agli avversari non hanno comportato perdite di posizioni nella classifica assoluta ma, in una sfida così tesa, recuperare il tempo perso sarà difficile.

A Daniel Sanders (GASGAS) e Matthias Walkner (KTM Factory) è andata anche peggio. Sanders ha terminato la PS9 al ventesimo posto con diciannove minuti di svantaggio da Luciano Benavides mentre Walkner, ventisettesimo, di minuti ne ha persi ben venticinque. Ciò significa che l’austriaco inizierà la decima prova con quasi tre quarti d’ora di ritardo nei confronti di Skyler Howes. Anche Mason Klein non è stato autore di una performance velocissima, archiviando la giornata con il ventitreesimo tempo. Il pilota BAS World KTM è sceso quindi al sesto posto assoluto con diciotto minuti di ritardo dalla vetta.

Termina qui, purtroppo, la Dakar di Joan Barreda Bort, caduto al km sedici. Lo spagnolo, in gara con la “sua” Honda Monster Energy JB, è stato subito trasportato in ospedale per ulteriori analisi, chiudendo in anticipo la tredicesima Dakar della carriera. Un vero peccato perché al termine dell’ottavo giorno Barreda occupava l’ottava posizione assoluta, posto eccellente dal quale riprendere il cammino verso Dammam.

Per quanto riguarda la categoria Rally2 Romain Dumontier, oggi tredicesimo e terzo di categoria dietro a Mulec e Theric, mantiene il comando delle operazioni. Paolo Lucci, diciannovesimo, perde tempo e vede il proprio gap dal leader di classe superare i venti minuti.

DAKAR 2023, MOTO | LA TOP10 DELLA NONA TAPPA

DAKAR 2023, MOTO | LA TOP10 ASSOLUTA DOPO LO STAGE 9

Matteo Pittaccio

