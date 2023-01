Lo Stage 8 della Dakar 2023 Moto ci ha regalato moltissime sorprese, soprattutto da parte dei big per quanto riguarda la classifica generale. Tra Al Duwadimi e Riyadh chi ha aperto la strada ha avuto moltissimi problemi e questo ha avvantaggiato altri piloti. Torna a vincere uno stage della Dakar Ross Branch di Hero Motorsports: il pilota del Botswana non vinceva dal 6 Gennaio del 2020, allora in sella alla KTM. Il #16 ha vinto lo scontro contro Mason Klein, originariamente 2° al traguardo ma poi penalizzato di 2 minuti. Seconda posizione per Daniel Sanders (3’15”), che torna in top 3 dopo la vittoria nello Stage 3. Chiude il podio Klein (3’33”).

DISASTRO PER GLI APRIPISTA

Lo Stage 8 è uno dei più difficili per quanto riguarda la navigazione ed oggi lo si è visto eccome. Lo sanno bene i due piloti di Husqvarna Skyler Howes e Luciano Benavides. L’americano ha chiuso al 19° posto di tappa, accumulando 15’06” di ritardo dal vincitore, mantenendo la testa della classifica generale solo grazie alla penalità di Klein. L’argentino, vincitore dello Stage 6, è 21° al traguardo con oltre 16′ persi. Difficoltà anche per Toby Price, 3° la scorsa tappa, oggi 17° a 14’33”.

BENE HONDA, SORPRENDE DOCHERTY

Appena giù dal podio di tappa le due Honda ufficiali di Pablo Quintanilla (6’29”) e Adrien Van Beveren (6’35”). Altra ottima giornata per i due piloti della casa giapponese, con le due punte di diamante che sono rispettivamente 5° e 6° nella classifica generale. Exploit per il rookie sudafricano Micahel Docherty, ormai fuori dai giochi per quanto riguarda la vittoria di classe in Rally2. Docherty ritorna nelle parti alte della classifica con una grandissima 6^ posizione, a soli 8 minuti dal vincitore di tappa. Settimo è Sebastian Bühler sulla seconda Hero, che porta a casa un’altra ottima giornata. Le due KTM ufficiali di Matthias Walkner e Kevin Benavides sono rispettivamente 8° e 10°, intervallate dalla Sherco di Lorenzo Santolino. Benavides, 2° nella classifica generale, si trova solo a 1’13” da Howes.

Tappa più complicata rispetto alle ultime uscite per quanto riguarda il nostro Paolo Lucci. Il pilota del BAS World KTM ha chiuso 25° nella classifica generale (7° in Rally2) ha perso oltre 20 minuti nei confronti dei migliori. Ora il leader di classe Romain Dumontier è a 16’25” dall’italiano: si complica quindi la sua impresa, con un francese che sembra davvero imbattibile. Ora i piloti avranno un giorno di riposo prima degli ultimi 6 Stage della gara.

Valentino Aggio

