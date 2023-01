Arriva un colpo di scena quantomeno inaspettato per quanto riguarda le moto e i quad presenti alla Dakar 2023. Gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare lo Stage 7 che prenderà il via regolarmente domani mattina per quanto riguarda tutte le categorie di auto e camion.

UNA DAKAR COMPLICATA

La Dakar 2023, soprattutto per le due ruote, si è rivelata molto insidiosa nella prima settimana di gara. Dopo la scorsa edizione si era parlato di presentare delle prove speciali più complicate per i partecipanti, e così è stato. La prima settimana della Dakar 2023 è stata decisamente difficile, tant’è che sono molti i nomi altisonanti malconci o addirittura ritirati. Infatti, nei primi tre giorni di gara si sono ritirati sia Sam Sunderland (campione in carica) che Ricky Brabec (campione nel 2020) con altri piloti come Joan Barreda e Matthias Walkner infortunati.

LE CAUSE DELLA CANCELLAZIONE

Gli organizzatori hanno fatto sapere tramite un tweet sul profilo ufficiale che lo Stage 7 non verrà effettuato per le due ruote ed i quad. Un’altra protagonista di questi giorni nel deserto dell’Arabia Saudita è stata la pioggia, che non ha di certo aiutato le già difficili condizioni della gara. Il tempo non è quindi stato clemente con i piloti, ed il loro livello di fatica è evidente anche per gli organizzatori. Proprio per queste ragioni domani la tappa che partirà da Riyadh e finirà a Al Duwadimi non vedrà le moto partecipare. Come riportato dalla Dakar stessa, questi lasceranno il bivacco di Riyadh alle 10 della mattina e prenderanno la strada verso la prossima tappa. Una decisione purtroppo prevedibile dopo le modifiche attuate al percorso degli Stage 6 e 7 in corso d’opera. Lo Stage 8 sarà l’ultimo atto prima del giorno di pausa e consisterà in una prova speciale da ben 472 km, la più lunga in questa edizione.

🏍❌ BIKE RACE: STAGE 7 CANCELLED ❌🏍 Faced with the weather problems experienced again today and the level of tiredness observed among all the riders in the category, the Dakar organizers have decided to cancel the special for stage seven between Riyadh and Al Duwadimi. 👇➕ pic.twitter.com/m9LeOJpPCU — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2023

SI RIPARTE DA AL DUWADIMI: TUTTI ALLA CACCIA DI HOWES

La Dakar 2023 moto ripartirà quindi Domenica 8 Gennaio. A guidare la classifica generale è Skyler Howes, l’americano di Husqvarna che non ha ancora vinto una tappa in questa edizione. Il #10 ha al momento 3’31” di vantaggio sul pilota KTM Toby Price, che precede il compagno Kevin Benavides a 7’01”. Per quanto riguarda la classe Rally2, Romain Dumontier è momentaneamente in testa davanti ad uno strepitoso Paolo Lucci. Il pilota italiano di BAS World KTM ha 10’07” di ritardo sul leader di categoria ed è quindi ampliamente in gioco per la vittoria di classe. Lucci ad ora è 18° assoluto.

Valentino Aggio

Leggi anche: DAKAR 2023 | MOTO, STAGE 6: PRIMA VITTORIA PER LUCIANO BENAVIDES