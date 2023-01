Primo squillo alla Dakar 2023 per Sebastien Loeb, che nella quarta tappa è stato il più veloce con la sua Prodrive. Il francese ha preceduto di un soffio il connazionale Peterhansel, riuscendo così a prendere una boccata d’aria fresca dopo le difficili prime giornate. Nasser Al-Attiyah resta leader della classifica generale, con un quarto posto di tappa che lo mette primo tra le Toyota.

La zampata del Cannibale senza servosterzo

Il primo successo stagionale a questa Dakar è arrivato per Loeb grazie ad un’ultima frazione praticamente perfetta. La tappa odierna, prima delle due consecutive ad anello con partenza ed arrivo ad Ha’il, lunga 573 km di cui 425 in speciale, è stata in larga parte dominata dalle dune e dalla sabbia del deserto. In queste condizioni, l’Audi di Stephane Peterhansel era risultata certamente la più performante.

Nell’ultima sezione, però, quella da percorrere in condizioni più miste, Loeb ha espresso al meglio il suo talento, risultando il più veloce all’arrivo al parco assistenza in 4:11.34”. Questo nonostante un problema al power steer, che gli ha fatto perdere diverso tempo. Il connazionale, primo tra gli alfieri Audi Sport, si è dovuto accontentare del secondo posto finale, a soli 13 secondi di distanza. Carlos Sainz, con la seconda vettura della Casa degli Anelli, ha chiuso il podio di giornata. Settimo Mathias Ekstroem, che continua ad essere in ritardo rispetto ai team mate.

Al-Attiyah primo tra le Hilux

Quarto tempo di giornata per colui che resta il leader di questa Dakar, e cioè Nasser Al-Attiyah. Alle spalle del qatariota di Toyota Gazoo Racing, resta apertissima la lotta per il podio. Yazeed Al-Rajhi, con il quinto tempo di giornata a bordo dell’Hilux del team Overdrive mantiene la seconda piazza, ma alle sue spalle rimontano con insistenza le Audi di Peterhansel e Carlos Sainz.

Più staccato Henk Lategan, sesto al traguardo ad Ha’il e quinto nell’assoluta. Il sudafricano ha soli due secondi di vantaggio sul brasiliano Moraes, mentre alle loro spalle resta la terza Toyota Gazoo di Ginier de Villiers. Nona piazza nella generale per Martin Prokop, primo tra i Ford Raptor. Grazie alla vittoria odierna, poi, Sebastien Loeb è riuscito a recuperare diverse posizioni, issandosi fino alla 14° piazza.

Truck: Loprais resta leader dell’assoluta

Per quanto riguarda i Truck, la vittoria di tappa è andata all’Iveco di Martin Macik. Per quanto riguarda la classifica generale, il ceco Loprais resta leader, forte anche del terzo posto odierno ottenuto con il mezzo del team Praga. Dietro di lui, si è issato l’olandese Vandenbrink, con l’Iveco del team De Rooy.

Quinta tappa: Ha’il-Ha’il

Seconda tappa ad anello consecutiva per questa Dakar, quella che si svolgerà domani, di nuovo con partenza ed arrivo ad Ha’il. Sarà una giornata caratterizzata in particolar modo dalle dune del deserto, con una speciale in realtà breve. Saranno 375 i km cronometrati, da sommare ai 270 km di trasferimento.

Nicola Saglia