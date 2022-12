L’edizione 2023 della Dakar è ufficialmente scattata con il prologo iniziale di 13 chilometri, che ha subito regalato la leadership ad uno dei portacolori Audi Sport. Ad imporsi nel percorso ad anello tracciato nei pressi del Sea Camp è stato infatti Mattias Ekström, che a bordo della sua RS Q e-tron E2 ha preceduto per un solo secondo uno dei protagonisti più attesi: Sébastien Loeb.

DISTACCHI RIDOTTI, AUDI SUBITO AL TOP

La prova iniziale è servita più che altro per “scaldare i muscoli” ai concorrenti, ma gli uomini di classifica si sono subito distinti nelle parti alte. Con distacchi inevitabilmente limitati, la prima sfida ha visto piazzarsi nella top ten tutti coloro che presumibilmente si giocheranno il trono finale a Jeddah. A conferma delle ambizioni di Audi nella Dakar 2023, i tre portacolori della Casa di Ingolstadt si sono posizionati nelle prime sei posizioni, con lo svedese e Stéphane Peterhansel rispettivamente in prima e terza piazza. Tra loro un Sébastien Loeb subito agguerrito, tanto da riuscire a portare il suo Hunter Prodrive BRX ad un solo secondo dalla vetta.

Avvio incoraggiante anche per il vincitore della scorsa edizione, il qatariota Nasser Al-Attiyah, il quale ha chiuso in quarta posizione risultando l’unico tra i piloti ufficiali Toyota a strappare un piazzamento nei primi nove. A sorpresa, il quinto crono di giornata è andato al francese Guerlain Chicherit, il quale si è imposto tra i privati al volante di una Hunter Prodrive GCK. Quest’ultimo ha preceduto Carlos Sainz, che con la terza Audi RS Q e-tron E2 in gara ha accusato un distacco di 14″ dalla vetta. A completare la top ten anche Yazeed Al-Rajhi (Toyota GR Hilux T1+), quindi Jakub Przygonski (MINI JCW Plus) e Orlando Terranova sulla Hunter del team BRX, mentre come detto ha chiuso al decimo posto la seconda Toyota ufficiale di Henk Lategan.

Da segnalare anche un incidente occorso all’olandese Erik Van Loon, il quale si è ribaltato con la sua Hilux del team Overdrive Racing, senza riportare comunque troppi danni. Nella graduatoria Lightweight Prototype, miglior crono per la spagnola Cristina Gutierrez, la quale ha avuto la meglio per un soffio nei confronti di Seth Quintero.

STAGE 1: SEA CAMP-SEA CAMP

La prima tappa “vera” di questa Dakar 2023 vedrà la carovana affrontare nuovamente un percorso ad anello nei dintorni del Sea Camp, questa volta però con 367 km di prova speciale. Pur non trattandosi di una prova particolarmente impegnativa, i concorrenti avranno modo di prendere confidenza con le prime dune di questa edizione, con il terreno sabbioso che progressivamente cederà spazio alla terra nella seconda parte della prova. Una buona occasione per iniziare a delineare i primi valori in campo, nell’attesa che la sfida in terra saudita possa entrare nel vivo.

Marco Privitera