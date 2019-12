Il Campionato Italiano Velocità è pronto a una svolta tecnica che promette di rivoluzionare la SBK nostrana: nel 2021 arriverà la centralina unica fornita da MoTec, la stessa utilizzata nel BSB e nel MotoAmerica. Nel 2020 sarà già possibile, per le squadre che lo vorranno, utilizzare la centralina unica per definire il software che verrà utilizzato nel 2021.









Novità tecniche per l’ELF CIV 2020 nella SBK: dalla prossima stagione partirà infatti il progetto per arrivare alla centralina unica, obbligatoria nella categoria dal 2021. La centralina sarà fornita da MoTec, la stessa utilizzata nel BSB e nel MotoAmerica. L’azienda è uno dei leader mondiali riguardo i sistemi di gestione del motore e di acquisizione dati per il motorsport, attualmente impegnata nell’automobilismo e nel motociclismo. Il prodotto sarà distribuito da Aviorace, maggior distributore e centro di assistenza europeo per MoTec.

Il 2020 sarà un anno di passaggio, nel quel i team della SBK potranno scegliere se utilizzare la centralina MoTec, che diventerà poi obbligatoria per tutti nel 2021. Un progetto, quello della centralina unica, che ha l’obiettivo di contenere i costi senza trascurare l’aspetto della sicurezza. MoTec produrrà in esclusiva per il CIV un prodotto che includerà strategie di assistenza alla guida. Per i Team e i costruttori che sceglieranno la centralina Motec già dal 2020 ci sarà la possibilità di collaborare alla definizione del software obbligatorio che l’azienda produrrà per il 2021, realizzato in collaborazione anche con gli ingegneri Aviorace e Tecnici FMI (maggiori informazioni saranno incluse più avanti nella normativa tecnica 2020).

Altro elemento del progetto monocentralina è il bilanciamento delle prestazioni. Nel 2020 tutte le moto avranno un dispositivo che controllerà il numero massimo di giri. Ad ogni modello sarà assegnato un numero massimo di giri, che potrà variare nel corso della stagione, per agevolare o limitare moto troppo superiori o inferiori rispetto alle altre. Un sistema che decadrà nel 2021 con l’ingresso della centralina unica.

Mathias Cantarini