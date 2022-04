Nelle piccole cilindrate il CIV 2022 ha portato diverse rivoluzioni a partire dalla classe Moto3 che abbandona il monocilindrico 250cc in favore in un 450 derivato dal cross. Nella nuova Moto3 ad imporsi è stato Cesare Tiezzi passato dalla PreMoto3 alla classe maggiore. Vittoria per Leonardo Zanni in PreMoto3 mentre il campione in carica della SS300 Matteo Vannucci si conferma vincendo nelle piccole derivate dalla serie.

MOTO3

Il poleman Alberto Ferrandez Benite ha un problema in griglia di partenza che lo costringe a scattare dalla pit line. Nonostante il via ad handicap ha spinto fin dal primo giro recuperando posizioni su posizioni fino a chiudere al terzo posto a meno di sette secondi dal vincitore. La bagarre per la prima vittoria della stagione nel CIV Moto3 ha premiato Cesare Tiezzi che al termine di dodici giri combattuti si è imposto in volata su Biagio Miceli. Quarta piazza per Riccardo Trolese che vince la battaglia con Nicola Fabio Carraro e Alessandro Sciarertta. Gruppo compatto che ha regalato spettacolo dietro i primi con Jacopo Villani settimo davanti a Nicolas Mattia Fruscione, Michele Amadori e Cristian Lolli che chiude i dieci.

PREMOTO3

La gara della PreMoto3 ha perso quasi metà della griglia per cadute, una giornata fredda e ventosa come quella di oggi con la pioggia a intermittenza è stata letale per tanti giovanissimi piloti del CIV. A vincere una durissima battaglia a sei per la vittoria è stato Leonardo Zanni per soli 167 millesimi su Luca Agostinelli e 245 millesimi su Lorenzo Cavalletto. Mattia Romito perde il podio per soli 8 centesimi, stesso distacco che c’è tra lui Edoardo Michele Boggio mentre chiude il gruppo che si è giocato le prime posizioni Giulio Pugliese. Settima piazza per Edoardo Liguori davanti allo spagnolo Xavier Martinez Sosa ed al sudafricano Kgopotso Mononyane, mentre chiude la top10 Massimo Coppa.

SS300

Anno nuovo, vita nuova recitava un vecchio adagio. Nel caso della SS300 del CIV invece l’anno nuovo ha riconfermato Matteo Vannucci e la sua Yamaha ancora davanti a tutti. Seconda posizione per Emanuele Vocino sulla Kawasaki mentre completa il podio Filippo Rovelli. Il campione in carica della SS300 ha subito messo un piccolo margine tra se e gli avversari che gli ha consentito di tagliare il traguardo senza subire attacchi. Quarta e quinta piazza per gli spagnoli Oscar Nunez Roldan e Victor Rodriguez abilissimi nel corpo a corpo. Abilità necessaria visto che sono meno di due i secondi che separano il quarto dal quattordicesimo. Nel gruppone troviamo Davide Conte, Roberto Jason Sarchi, Alfonso Coppola (nostro ospite nella scorsa puntata di MotorBike Circus) Diego Palladino e Antonio Frappola a chiudere i dieci.

Mathias Cantarini