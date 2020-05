Sempre più personaggio e sempre più sulla cresta dell’onda, Charles Leclerc nel corso della puntata di EPCC LIVE andata in onda ieri sera su Sky Uno, ha mostrato lati inediti del suo carattere, non sottraendosi alle gag proposte dal conduttore Alessandro Cattelan E cimentandosi anche come cuoco nella preparazione della pasta alla carbonara.

LA PANNA NELLA PASTA ALLA CARBONARA

Francesco Panella, volto di numerosi show televisivi sulla cucina e anch’egli ospite della serata, ha rivelato come Bono Vox, leader degli U2, ami aggiungere la panna nella pasta alla carbonara. Una cosa che non è per niente andata giù al campione monegasco: “Un delitto che si consuma nei locali, nelle strade, nelle case. Niente wurstel, niente prezzemolo, ma soprattutto niente panna. Bastano pochi ingredienti per fare molto, facciamolo insieme: carbonara, rien ne va plus”. E lo spot coniato è già diventato virale!

“Immagini concesse da Sky; EPCC LIVE ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand”.

IL TRIONFO DI MONZA E…IL TASSISTA

Il pilota ha raccontato di come abbia vissuto il suo lockdown, con le prove al simulatore in attesa di poter tornare in pista, ma anche la sua infanzia passata a Montecarlo, da sempre teatro di una delle gare più spettacolari del calendario di F1. Leclerc ha ricordato anche il trionfo nel GP d’Italia della scorsa stagione, “un sogno da quando ero bambino”, ma soprattutto quello che è successo subito dopo, con un tassista di Monza…

“Immagini concesse da Sky; EPCC LIVE ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand”.

LE CONSEGUENZE DELLE DISTRAZIONI AL VOLANTE

Charles Leclerc è salito sul suo simulatore per dimostrare cosa succede quando ci si distrae mentre si è alla guida. Una mano lì, sul volante, l’altra impegnata a scrivere dei messaggi ad Ale: la conseguenza è la peggiore possibile, anche per un campione come lui. Ecco perché è importante non distrarsi quando si guida.

“Immagini concesse da Sky; EPCC LIVE ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand”.

LE DIFFICOLTA’ DEL SIMULATORE

Alessandro Cattelan ci ha provato, a usare il simulatore di gara della Formula1 di Charles Leclerc, ospite in studio a EPCC LIVE ieri sera. La sua prova, però, è stata tutt’altro che convincente…

“Immagini concesse da Sky; EPCC LIVE ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand”.

Vincenzo Buonpane