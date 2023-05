Un asfalto rinnovato e molto abrasivo ha visto il BSB 2023 scendere in pista a Donington Park, dove Ryde e O’Halloran si sono spartiti le vittorie. Ottimi risultati per le Ducati BeerMonster, che ora conducono la classifica

GARA-1: TRE FUGGITIVI, RYDE IL MIGLIORE

Non è certo stata la gara sprint che di norma ci si attende dal BSB 2023, quella vista il sabato a Donington Park. Normalmente il 100% dato sin da subito nelle gare corte si traduce in un gruppo pieno di sorpassi, mentre questa volta Kyle Ryde, Tommy Bridewell e Leon Haslam hanno preferito sparire. Con quasi dieci secondi sugli inseguitori (Lee Jackson e Glenn Irwin), il trio di testa ha visto proprio Ryde trionfare con un secondo di margine su Bridewell e Haslam, che torna sul podio del BSB. Ennesimo disastro del minore degli Irwin, Andrew, che ha centrato allo start Iddon con conseguente caduta di entrambi i piloti e richiamo per Andrew in direzione gara.

GARA-2: SAFETY CAR, LA SPUNTA O’HALLORAN

Il BSB 2023 ci ha già abituati ai colpi di scena, ma Gara2 del round di Donington Park ha voluto esagerare. Ha aperto le danze il capoclassifica (al momento) Glenn Irwin, con una scivolata ricopiata pochi giri dopo da Ryde che ha costretto la direzione gara a chiamare la Safety Car. Dopo una bella ripulita al tracciato, gli ultimi 8 giri hanno visto Bridewell ritirarsi dopo aver comandato al restart per un problema tecnico. Haslam, presa la testa della corsa, è stato poi risucchiato prima da O’Halloran, poi da Vickers e Brookes, vedendo così sfumare il secondo podio. A vincere è andato “O’Show”, non senza una certa difficoltà visto che Ryan Vickers ha fatto di tutto per portare a casa la prima piazza. Brookes si accontent terzo gradino del podio con più di un secondo e mezzo di distacco.

GARA-3: IL RITORNO DI RYDE

Delle tre, l’ultima gara è stata forse quella più “tranquilla” del weekend del BSB 2023 a Donington Park. Difficile definire una gara del British in questo modo, eppure Kyle Ryde è stato chiaramente in controllo per tutto l’arco della corsa, andando a vincere con 1.397 di vantaggio su Bridewell. Nulla hanno potuto le Ducati, che però portano a casa un doppio podio con Glenn Irwin in terza piazza dietro a Tommy. Ennesimo incidente per Andrew Irwin, che con la stessa dinamica del sabato centra Storm Stacey. Chiudono la Top5 Ryan Vickers e Christian Iddon, comanda la classifica Bridewell con 3 punti sul compagno di squadra Irwin, 5 su Brookes e 9 su Haslam.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: WORLDSBK | CLAMOROSO: RAZGATLIOGLU LASCIA YAMAHA A FINE ANNO