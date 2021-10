Tutto il contrario di ciò che ci ha fatto vedere il BSB 2021: Donington Park ci regala le gare più pazze dell’anno. L’acqua ha messo KO tanti big, mentre Gino Rea conquista Gara-1 e Gara-3 con la Suzuki. Gara-2 a Mackenzie, con i primi 4 ora racchiusi in soli 21 punti

GARA-1: REA ON THE WET

Questo BSB 2021 è iniziato con una certezza di nome O’Halloran, ma due tappe dello showdown hanno rimescolato tutte le carte, soprattutto a Donington Park. La prima delle 3 corse previste per il weekend si è consumata su una pista bagnata che ha tradito tanti big, con soli 15 piloti giunti al traguardo. Brookes, Buchan, Irwin e Bridewell finiscono a terra, vanificando tutti gli sforzi fino ad ora fatti per portarsi avanti nella classifica. Vince invece Gino Rea, che su una pista traditrice trova il giusto feeling con la sua GSX-R staccando di ben due secondi Kyle Ryde sulla BMW del Rich Energy OMG Racing. Terzo posto per Iddon davanti a Jackson ed O’Halloran.

GARA-2: MACKENZIE DA 13° a 1°

Nella seconda delle tre competizioni è stato Tarran Mackenzie a sbaragliare la concorrenza. Nel weekend in cui il fratello Taylor annuncia il ritiro dalle corse, Tarran è riuscito a compiere una storica rimonta dalla quinta fila fino alla vittoria, ottenuta su Danny Buchan per poco più di 8 decimi di secondo. Ancora a podio Christian Iddon, che capitalizza tutto il possibile su una Donington Park fredda e non molto gommata. Gino Rea manca il podio per poco più di mezzo secondo, chiude la Top-5 Lee Jackson.

GARA-3: ANCORA REA E LA SUZUKI

Torna la pioggia, anzi il diluvio, in Gara-3 a Donington Park per il BSB 2021. Questa volta la direzione gara è stata costretta a posticipare lo start visto il temporale abbattutosi sul circuito. Con la terza manche ridotta a 15 giri vista l’attesa, sotto l’acqua è stato nuovamente Gino Rea l’uomo da battere. Peccato per lui che la competitività sia arrivata così tardi, vista la prestazione dell’uomo Buildbase Suzuki. Due secondi e mezzo dopo Rea arriva Christian Iddon, che ora è a 15 punti dal capoclassifica Mackenzie. Terza piazza per Lee Jackson, finalmente sul podio, inseguito al traguardo da Tommy Bridewell ed Andrew Irwin. Ultimo appuntamento stagionale a Brands Hatch il 15 ottobre.

Alex Dibisceglia