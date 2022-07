Il BSB 2022 a Brands Hatch ritrova Tarran Mackenzie, che dopo l’infortunio conduce tre gare esemplari con vittoria in Gara-2 e Gara-3 e secondo posto in Gara-1. O’Halloran vince la prima del weekend e mantiene la leadership del campionato, Bridewell e Glenn Irwin a podio

GARA-1: O’SHOW IN CONTROLLO

Non c’è stata la fuga ma un controllo perfetto per O’Halloran in Gara-1 del BSB a Brands Hatch. Per il capoclassifica odierno è arrivato subito il quinto successo in cinque gare nella sprint race, in cui ha comandato dall’inizio e controllato il passo della corsa. Lotta più aperta per il podio, con Bradley Ray e Kyle Ryde a combattere contro Tarran Mackenzie e Tommy Bridewell per un gradino dove conta. Purtroppo per loro questa volta le OMG Yamaha non sono state in grado di reggere il passo della R1M del campione in carica (seconda al traguardo) e la Ducati di Bridewell, che chiude il podio.

GARA-2: IL CAMPIONE TORNA A VINCERE

Gara-2 è invece stata nel segno di Tarran Mackenzie, con vittoria e soprattutto distacco dal compagno di squadra Jason O’Halloran. Per Tarran, considerando l’infortunio da cui ha appena recuperato, è un risultato eclatante, che lo riporta immediatamente negli 8 piloti per lo showdown. Si è dovuto accontentare O’Halloran, che non ha avuto il passo per stare con il vicino di box. Terza piazza nuovamente per Tommy Bridewell, che si dimostra nettamente la Ducati più competitiva, con le ufficiali che non fanno meglio dell’ottava posizione di Tom Sykes, mentre Brookes finisce in terra.

GARA-3: MACKENZIE IN VOLATA SU O’HALLORAN

Gara-3 del BSB 2022 a Brands Hatch è sicuramente stata più combattuta, almeno per quanto riguarda la prima posizione. Sono stati infatti solo 33, i millesimi al traguardo che hanno diviso il vincitore Tarran Mackenzie dal secondo classificato Jason O’Halloran. Sicuramente è una doppietta importante per MCAms Yamaha, esatto opposto di PBM Ducati con Sykes fermo e ritirato sulla griglia di partenza e Brookes ancora a terra al primo giro. A conquistare la terza piazza questa volta ci pensa Glenn Irwin con la Honda UK ufficiale, seguito da Bradley Ray e Tommy Bridewell a chiudere la top5. Sesta posizione per Leon Haslam, che sta tornando alle prestazioni che ci aveva già fatto vedere nel British Superbike. Prossima tappa il 14 di agosto a Thruxton.

Alex Dibisceglia

