Due realtà emergenti uniscono le forze per aiutare il motociclismo italiano ad affermarsi nel panorama internazionale. Il neo-pilota Evan Bros Racing Team nel WorldSSP e RNF in MotoE Andrea Mantovani e Cremona Circuit hanno stretto una collaborazione per questa stagione.

LA PARTNERSHIP

Come veniamo a sapere dal comunicato, il pilota ed il CEO di Cremona Circuit Alessandro Canevarolo si sono incontrati per la prima volta al Motor Bike Expo di Verona. Le due parti si sono fin da subito trovate d’accordo su molti punti, decidendo così di collaborare per aumentare la visibilità di entrambi al di fuori dell’Italia. Entrambi hanno molta voglia di crescere: Mantovani sarà alla prima vera stagione internazionale dopo molti anni di gavetta nel CIV. Il Cremona Circuit è ormai rinomato da molti piloti come pista ottima per allenarsi, ma manca ancora quel qualcosa per portare competizioni internazionali sul tracciato. È ormai da qualche anno che si parla dell’ingresso nel calendario del CIV per Cremona, ma per il 2023 il campionato italiano non andrà in Lombardia.

MANTOVANI: “FAREMO GRANDI COSE ASSIEME”

Torna sulla scena internazionale nel 2023 Andrea Mantovani, questa volta in pianta stabile. Dopo due weekend corsi nel 2019 nel WorldSBK e due weekend corsi in MotoE nella scorsa stagione, finalmente il classe 1994 potrà dare prova del suo talento. La scorsa stagione ha visto il pilota di Ferrara conquistare ben quattro podi nel CIV Superbike in sella alla Ducati del Broncos Racing Team. Nonostante il forfait al secondo round del Mugello, Mantovani ha comunque chiuso il campionato al 4° posto. Mantovani ha anche dato grande prova del suo talento nei due round di MotoE disputati a Le Mans e al Mugello in sostituzione di Bradley Smith. Dopo un 9° ed un 11° posto in Francia, Mantovani è stato molto più competitivo in Toscana. Infatti, il pilota RNF è giunto 3° in Gara1 ma è stato poi squalificato a causa della pressione delle gomme troppo bassa. La domenica Mantovani ha sfiorato il podio, arrivando 4° a solo 1.621 dal vincitore Matteo Ferrari.

Riguardo la collaborazione tra Andrea Mantovani ed il Cremona Circuit, il pilota ha dichiarato: “Sono molto felice di essere diventato testimonial del Cremona Circuit. È una collaborazione attiva che mi vedrà impegnato in iniziative molto belle. Ancora non sveliamo i dettagli ma sono veramente entusiasta di questo e sono certo che faremo delle grandi cose assieme.”

IL CEO CANEVAROLO: “VOGLIAMO FAR CONOSCERE IL CREMONA CIRCUIT”

Il CEO del Cremona Circuit Alessandro Canevarolo ha dichiarato: “La partnership con Andrea Mantovani intende fare conoscere sempre più il Cremona Circuit a livello internazionale. Con Andrea ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda: tra noi c’è una grande condivisione di idee, valori e passione per le corse. Insieme svilupperemo una serie di progetti innovativi che ci consentiranno di crescere ulteriormente in prospettiva futura.”

Valentino Aggio

