Appuntamento da non perdere questo fine settimana dal Mugello per la 12h valida per la 24H Series, categoria che inizia dall’Italia la propria stagione nel ‘Vecchio Continente’. La corsa inaugura anche il calendario sportivo del circuito di proprietà della Ferrari che come sempre accoglierà ad inizio estate il Motomondiale.

Mugello: tante GT3 per l’edizione 2023

Ci sarà da divertirsi con oltre 40 auto ai nastri di partenza e con molti equipaggi oltremodo interessanti a partire dalla Ferrari 488 GT3 EVO #8 di Kessel Racing con L.M.D.V. Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e David Fumanelli.

Dalla Francia Sainteloc Racing si contenderà il successo con Audi, brand che egregiamente verrà rappresentato anche da Land Motorsport. Occhi puntati anche sulle Porsche che schiera l’assodata formazione di Herberth Motorsport composta dai fratelli Renauer, lo svizzero Daniel Alleman ed il tedesco Ralf Bohn.

Interessante anche la partecipazione di Mercedes con SPS Heart of Racing, squadra che torna a gareggiare con AMG oltre all’impegno con Aston Martin nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nei campionati americani di SRO. Non ci sarà al Mugello, invece, WRT, team belga legato a BMW che ha vinto la 24h di Dubai di gennaio con il temibile equipaggio composto da Mohammed Al Saud/Dries Vanthoor/Jean-Baptiste Simmenauer/Diego Menchaca/Jens Klingmann

Non solo ruote coperte, spazio infatti anche all’opening round della Zynox F2000 Trophy. Inizia dalla Toscana il percorso del campionato organizzato da Piero Longhi, sono quasi quaranta le monoposto ai nastri di partenza. Le due competizioni si terranno sabato alle 9,00 ed alle 17.40, le gare verranno intervallate dalla prima parte della 12h indetta da Creventic che continuerà domenica. Durante le giornate scenderanno in pista anche i protagonisti della Sprint Cup by Funyo.

L’ingresso al Mugello per il prato è libero per i tre giorni, sabato e domenica il biglietto paddock + tribuna centrale è di 15euro (fino a 12 anni è gratuito).