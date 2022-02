È venuta alla luce anche la monoposto di Alpine per il 2022, denominata A522. Il rosa del main sponsor BWT sarà il colore predominante nel corso dei primi due eventi dell’anno, per poi passare alla livrea ufficiale e cromaticamente opposta. L’obiettivo del team, fresco di numerosi cambi al vertice, è continuare a compiere progressi, come dimostrato nella seconda metà della passata stagione.

La presentazione del team anglo-francese ha visto Fernando Alonso, Esteban Ocon e il terzo pilota nonché campione di F2 Oscar Piastri altamente motivati a quarantotto ore dall’inizio dei test di Barcellona.

DALLA LIVREA AL NUOVO REGOLAMENTO: LE PAROLE DI ALONSO

Alonso ripone piena fiducia nel nuovo regolamento, un cambiamento atteso e ben accolto da Alpine, che aveva iniziato a investire in nuovi tecnici a partire dall’era Lotus.

“È bello tornare in pista,” ha affermato l’asturiano. “Ho lavorato duramente per essere pronto per la nuova stagione. La vettura ha un aspetto fantastico con i nuovi regolamenti in vigore e mi piace la nuova livrea. Abbiamo un nuovo motore e siamo fiduciosi di avere un buon piano di sviluppo per questa nuova generazione di monoposto. Non sappiamo dove saremo rispetto agli avversari, ma spero che i nuovi regolamenti abbiano raggiunto il proprio scopo e che quest’anno ci siano tanti emozionanti ruota a ruota”.

OCON: “SONO ENTUSIASTA E MI SENTO PRONTO”

Esteban Ocon, volto del presente e del futuro di Alpine, elogia il lavoro svolto tra le sedi di Enstone e Viry Chatillon: “Sono molto entusiasta, ovviamente, non solo di vedere la A522 per la prima volta, ma di guidarla per la prima volta questa settimana. È sempre un privilegio guidare per la prima volta una nuova vettura di Formula 1, perché conosci tutto il duro lavoro svolto dietro le quinte a Enstone e Viry da tutte le persone di talento che vi lavorano. E’ una responsabilità speciale. Mi sento preparato, pronto fisicamente, quindi non ci resta che scendere in pista”.

ROSSI: “IMPORTANTE MOSTRARE PROGRESSI COSTANTI”

Il CEO Laurent Rossi, a pochi giorni dall’ingresso di Otmar Szafnauer in qualità di team principal, sottolinea la forza dell’attuale organico ridimensionato.

“È con grande piacere che lanciamo oggi al mondo la nostra A522, nuova generazione di auto in cui abbiamo riversato l’essenza dell’eredità e della passione da corsa di Alpine. Abbiamo un piano e una visione chiari per realizzare le nostre ambizioni. Il nostro team è più forte ora e, speriamo, a prova di futuro. La nostra formazione di piloti è una ricetta perfetta per raggiungere i risultati in pista. L’obiettivo 2022 è mostrare progressi costanti con sviluppi completi in tutti i settori della macchina per assicurarci di essere in futuro in corsa per il titolo. Andiamo nella giusta direzione e vogliamo continuare la nostra scalata verso la vetta”.

Szafnauer ha esaltato le qualità di entrambi i piloti Alpine, menzionando il rapporto stretto avviato con Ocon in Force India e il valore aggiunto rappresentato dall’esperienza e dai due titoli di Alonso.

“Conosco Esteban dalle sue due stagioni in Force India. Allora era giovane, estremamente talentoso e molto veloce in pista e le cose non sono cambiate molto. Il suo talento si vede chiaramente e sono molto contento che abbia vinto la sua prima gara l’anno scorso”.

“Tutti conoscono le qualità eccezionali di Fernando. La sua esperienza ha un valore inestimabile e sono convinto che la line-up sia una delle più forti in assoluto sulla griglia di partenza. Sarà molto bello lavorare con una leggenda come Fernando e riunirsi con Esteban”.

