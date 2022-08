Un incendio è scoppiato nella casa di Alex Zanardi che si trova a Noventa Padovana. L’ex pilota e atleta paraolimpico è stato trasferito per questione di sicurezza in un centro medico a Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco accorsi sul posto, l’incendio avrebbe avuto origine dall’impianto fotovoltaico della casa.

L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere e di domare l’incendio, scongiurando il rischio che le fiamme si espandessero dentro l’abitazione del pilota. L’incendio ha comunque danneggiato l’impianto elettrico della casa, che può mettere in rischio il regolare funzionamento delle macchine che aiutano Zanardi.

Per questo motivo, la famiglia ha deciso in via precauzionale di trasferire il bolognese in un centro medico a Vicenza. L’ex pilota ed atleta paraolimpico è tornato a casa a Natale, per continuare a seguire le sue terapie circondato dai suo cari.

Dopo il terribile incidente del 19 giugno 2020, in cui Zanardi si è scontrato contro un camion sulla statale tra Pienza e San Quirico D’Orcia, l’atleta è stato sottoposto a diversi trattamenti. In un’intervista rilasciata più di un anno fa, la moglie Daniela ha confermato che Zanardi sta combattendo come sempre. E questa sua forza combattiva gli ha permesso di tornare a casa dalla sua famiglia a Natale.

Questo è solo un nuovo piccolo imprevisto, ma che non fermerà l’ex pilota di F1 nel suo difficile percorso di ripresa.

Chiara Zaffarano