Freddo quasi “artico”, ma anche una giornata soleggiata, hanno fatto da cornice alla prima giornata dell’Adria Rally Show. Al termine della prima giornata di sfide, composta da tre prove speciali (cui si è aggiunta la prova di qualifica in notturna di ieri sera), la leadership è in mano al friulano Denis Babuin, in coppia con Simone Gaio, su Ford Fiesta WRC.

Il 38enne pilota di Azzano Decimo, rientrato in gara dopo un anno e mezzo, ha preso in consegna le redini della classifica dalla seconda prova speciale, riuscendo a tenere testa a Marco Bonanomi, al debutto con una Volkswagen Polo R5 ed affiancato da Andrea Rossetto. E’ di 6”8 il vantaggio che Babuin ha sul pilota di Lecco, mentre la terza posizione provvisoria è adesso per i meritevoli “Linos”-D’Ambrosio, anche loro con una Polo R5, staccati di 17”2 dal vertice.

I tre del podio si sono lasciati dietro un’accesa bagarre, con Andrea Mabellini e Virginia Lenzi (Skoda Fabia R5) in quarta posizione ed a soli due decimi dall’attico della classifica. Questa a conferma della notevole forza del giovane bresciano classe ’99, campione del mondo rally GT lo scorso anno.

BERTON INSEGUE IL PODIO

Giovanni Berton (affiancato da Ferrarese), pilota locale di Cavarzere e già Campione Italiano, è quinto a 26”0, avendo dovuto prendere le misure della Citroen DS3 WRC che guida per la prima volta. Sesta piazza provvisoria per i bresciani Tosini-Peroglio, visti già in forma ieri sera nella “Qualifying Stage “in notturna, dove hanno staccato il miglior tempo, con la loro gialla Skoda Fabia R5. Per loro un duello “caldo” con Berton e Ferrarese, giunti alle loro spalle per solo 1”1, in una battaglia che promette scintille per l’ambo di prove finali di domani.

Settimi assoluti sono Alberto Battistolli-Simone Scattolin (a 27”4), anche loro in debito di feeling con l’asfalto, che stanno affrontando in questa occasione con una Skoda Fabia R5. Ottava piazza per il savonese Fabrizio Andolfi (con Menchini alle note su una Skoda Fabia R5), a 28”9. Nono il milanese Simone Miele (affiancato da Cerutti), alla prima occasione per loro su una Fabia R5, staccati di 32”9. A chiudere chiude la top ten l’ammiratissima Ford Fiesta WRC “plus” di Fontana-Savastano, a 37”9.

Classifiche dunque apertissime per la giornata conclusiva di domani, che lasciano spazio ai più svariati pronostici, a conferma della validità dell’evento sotto il profilo agonistico.

LA DIRETTA TELEVISIVA E SOCIAL

Non sono state disattese le aspettative degli appassionati di motorsport, in quanto l’organizzazione dell’evento ha allestito per entrambe le giornate di gara una diretta televisiva e Social in grande stile, come per l’edizione 2020.

Domani, domenica 14 febbraio, giornata finale dell’Adria Rally Show 2021. In programma due prove speciali (con arrivo alle 13,36), mentre dalle 09:45 alle ore 16:00 sarà predisposta diretta televisiva su MS Motor TV (canale 228 piattaforma SKY) e “live” nei canali social dell’Autodromo e di LiveGP.it.

DIRETTA PS1/PS2

DIRETTA PS3